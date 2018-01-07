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    Возле метро Стокгольма произошел взрыв: есть пострадавший

    (обновлено: )14311
    Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.
    На месте взрыва возле метро в Стокгольме
    Кадр из видео

    КИЕВ, 7 янв – РИА Новости Украина. Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции "Ворбю горд" стокгольмского метро в районе Худдинге, сообщает стокгольмская полиция.

    "Согласно поступившим данным, пострадавший мужчина поднял лежавший на земле предмет. Он взорвался и ранил серьезно мужчину. Он доставлен в больницу", — говорится в сообщении для прессы.

    Место происшествия оцеплено. Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

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