"В метро без штанов". Забавная акция прошла в столицах мира

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В сети появились фото с участниками традиционного ежегодного флешмоба "В метро без штанов". Такая акция в этом году прошла в Нью-Йорке (США), Берлине (Германия), Праге (Чехия) и Иерусалиме (Израиль).

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Мероприятие организует арт-группа Improv Everywhere, базирующаяся в Нью-Йорке, которая имеет координаторов в различных городах мира.

Участники должны снять свои штаны, проехаться в подземке, надеть брюки и спокойно выйти из подземки.