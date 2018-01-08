наверх
08.01.201811:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    "В метро без штанов". Забавная акция прошла в столицах мира

    (обновлено: )25601
    Мероприятие организует арт-группа Improv Everywhere, базирующаяся в Нью-Йорке, которая имеет координаторов в различных городах мира. Участники должны снять свои штаны, проехаться в подземке, надеть брюки и спокойно выйти из подземки.
    Акция В метро без штанов
    REUTERS

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В сети появились фото с участниками традиционного ежегодного флешмоба "В метро без штанов". Такая акция в этом году прошла в Нью-Йорке (США), Берлине (Германия), Праге (Чехия) и Иерусалиме (Израиль).

    Смотрите также: Флешмоб "День без штанов" в Варшаве

    Мероприятие организует арт-группа Improv Everywhere, базирующаяся в Нью-Йорке, которая имеет координаторов в различных городах мира.

    Участники должны снять свои штаны, проехаться в подземке, надеть брюки и спокойно выйти из подземки. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?