Флешмоб "День без штанов" в Варшаве

В воскресенье в 32 городах мира, где есть метро, все желающие смогли принять участие в акции "В метро без штанов". По информации организаторов акции Improv Everywhere, наибольшее количество участников было в Америке.

По словам организаторов, цель акции — согреть пассажиров улыбками и хорошим настроением. В Украине флешмоб не поддержали ни в одном городе. Возможно одной из причин стало внезапное резкое похолодание.

Впервые флешмоб прошел в Нью-Йорке в 2002 году, в нем приняли участие семь человек. В 2014 году к акции "В метро без штанов" присоединился и Киев.

Смотрите также: В мире прошел флешмоб "В метро без штанов"

Два года назад акцию проводили в 62 городах мира.