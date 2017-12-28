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    Киев

    В новогоднюю ночь метрополитен Киева будет работать дольше

    (обновлено: )19
    В метрополитене Киева сообщили, что подземка будет работать в новогоднюю на три часа дольше и попросили проверить ресурс карточек и подготовиться к оплате проезда заранее, чтобы не тратить время на очереди.
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Работа метрополитена столицы в новогоднюю ночь будет продлена на 3 часа.

    Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" на своей странице в Facebook.

    "Метро работает на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города — около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе", — сообщает подземка.

    Пост КП "Київський метрополітен"
    Пост КП "Київський метрополітен"

    В метрополитене также попросили проверить ресурс карточек и подготовиться к оплате проезда заранее, чтобы не тратить время на очереди.

    Напомним, на днях сообщалось о жестокой драке в столичной подземке.

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