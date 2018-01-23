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    Общество

    Компенсации за холод в вагонах. Появилась реакция "Укрзализныци"

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    Как отметили на предприятии, по поводу компенсации стоимости перевозок за несоблюдение температурного режима в вагонах — по Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты, такие компенсации не предусмотрены.
    Спальный вагон
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. 

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    ПАО "Украинская железная дорога" сообщила, что не собирается компенсировать стоимость железнодорожных перевозок за несоблюдение температурного режима в вагонах, говорится в официальном ответе ПАО "Украинская железная дорога".

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    "Для перевозки пассажиров в осенне-зимний период было подготовлено 2878 вагонов, из них 2250 вагонов с системой электроотопления. В случае возникновения жалоб на температурный режим пассажиры могут о таких случаях информировать на горячую линию "Качество и сервис", — отметили на предприятии, передает УНН.

    "По поводу компенсации стоимости перевозок за несоблюдение температурного режима в вагонах — по Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты, такие компенсации не предусмотрены", — говорится в сообщении.

    Напомним, по мнению главы Мининфраструктуры, "Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы и вагоны, так как использует технологии прошлого века.

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