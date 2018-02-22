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    Общество

    Разговорники и афоризмы Черчилля. "Укрзализныця" продает книги в поездах

    (обновлено: )49
    Среди прочего, в поездах продаются книги о приключениях Шерлока Холмса, афоризмы Черчилля, сборник крылатых слов и выражений, а также украинско-польский и украинско-английский разговорники.
    Укрзализныця начала продажу книг в скоростных поездах
    facebook.com/Kravtsov.Evg

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Компания "Укрзализныця" начала продажу книг в скоростных поездах, сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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    "Укрзализныця начинает продажи книг. Пока приобрести литературу можно в Интерсити и Интерсити+. Рассматриваем возможность введения такой услуги и в других поездах", – пишет он.

    Среди прочего, в поездах продаются книги о приключениях Шерлока Холмса, афоризмы Черчилля, сборник крылатых слов и выражений, а также украинско-польский и украинско-английский разговорники. 

    "Мы имеем амбициозные планы по этому проекту. В частности, возможность введения бук-кроссинга (обмена книгами) и сотрудничества с молодыми писателями", – добавил Кравцов.

    Между тем, Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить в Украину восьми книг психолога Валерия Синельникова и детскую книгу "Веселая компания".

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