Тренд дня, Hyperloop: "Новый бред за бюджетные деньги"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Министерстве инфраструктуры разразились очередной феерической идеей. Так, профильный министр Владимир Омелян анонсировал строительство в Днепре тестовой площадки для сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop. По его словам, площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук Украины, госпредпрития "Южмаш", "Укроборонпром", компании "Unit City", "Интерпайп". По его словам, компания будет называться Hype.ua.

"Мы делаем ставку на ревитализацию наших технологий. Сверхскоростные железные дороги, движующиеся со скоростью 250-300 км/час уходят в прошлое с появлением Hyperloop", — сказал Омелян.

Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X. В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал очередную идею Омеляна сказкой и напомнил о предыдущих нереализованных проектах министра.

"Приз "лучшего сказочника Правительства" безусловно достается пятому Министру — Омеляну Инфраструктурному) Это тот "смешной чувак", который запускал "южный шелковый путь" (потерявшийся поезд в Китай), открывал железнодорожное сообщение с Ираном (несмотря на отсутствие железной дороги в Иран), а теперь собирается строить Hyperloop с Илоном Маском. Зато все с помпой и под фанфары", — напомнил Бортник на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

В этой связи политолог напомнил, что Омелян работает, к сожалению, не в вечерней детской программе, а на деньги налогоплательщиков.

Юрист Андрейтакже перечислил одиозные и провальные инициативы Омеляна. В частности, его идею построить дорогу "на Родину Бандеры".

"Три месяца назад министр инфраструктуры заявил, что построит дорогу на Родину Степана Бандеры, после того, как был "поражен безумной энергетикой этого места". Функционер сказал, что задача-минимум — капитально восстановить 4 км, а если успеем, то все 8 км пути. Не знаю, что там с восстановлением четырёх километров, но сегодня министр анонсировал уже новый проект. Планирует запустить высокоскоростную железную дорогу и сверхскоростную транспортную систему с пассажирскими капсулами в вакуумной трубе, достигающими скорости до 500 километров в час", — подчеркнул Портнов.

По его мнению, вместо фантастических проектов профильному министру следовало бы начинать с ремонта туалетов в поездах.

Скриншот с сайта Facebook

"Черти, вы уже шелковый путь запустили, инвестиционную Мекку, стартап-нацию, электронное правительство и пятое поколение связи 5-G. Не надо капсулу в вакуумной трубе, отремонтированные туалеты в плацкартных вагонах запустите", — подытожил юрист.

По мнению политического эксперта Елены Дьяченко назвала заявление Омеляна о Hyperloop признаком приближающейся отставки министра.

"Когда вообще не заморачиваются придумыванием убедительных поводов для освоения бюджетных средств — это признак спешных сборов и скорого побега в женском платье", — прокомментировала Дьяченко.

Скриншот с сайта Facebook

Блогер Максимв контексте идеи Омеляна напомнил о скандальной истории с подписанием договора об LNG-терминале . Как оказалось, Джорди Сарда Бонвеи, который вместо компании Gas Natural подписал с Украиной соглашение о сотрудничестве в строительстве терминала сжиженного газа на $1 млрд, был лыжным инструктором.

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"Метро на Троещину уже построено. Станцию "Львовская брама" уже открыто. Райанэйр уже летает в Украине. Монорельс в Борисполь уже работает. Дороги построены. В Днепре начнется строительство тестовой площадки для Hyperloop", — перечислил Вознюк.

Он отметил, что Илон Маск может быть вполне не в курсе таких украинских инициатив.

Скриншот с сайта Facebook

"Омелян также сообщил, что компания будет называться Hype.ua. А вот и сайт новосозданной компании: https://hype.ua/ Наслаждайтесь! И напоследок — hype с английского переводится, как "обман". Проект "Лыжный инструктор-2", — резюмировал Вознюк.

Также политологи обратили внимание и на другие скандальные инициативы властей. Напомним, что накануне Киевский городской совет переименовал Московский мост. Теперь один из самых больших путепроводов столицы, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называться Северный. Ранее предполагалось, что мост могут переименовать в честь Степана Бандеры и Георгия Фукса, проектировщика моста. Но остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, соединяющим берега Киева на юге столицы.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук сыронизировал по поводу результатов переименования Московского моста в столице.

"Мэр Киева Виталий "Бандера-Шухевич" Кличко решил не баловаться. И под его четким руководством Киевсовет переименовал Московский мост в Северный.

В общем, Путин побежден, у "патриотов" оргазм, а Кличко продолжает спокойно " пилить" городской бюджет. Это постмайданная Украина, детка", — подытожил Корнейчук.