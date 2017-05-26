В Кабмине задумались о создании в Украине сетей 4G и 5G

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Первый вице-министр Украины – глава Минэкономразвития Степан Кубив на встрече с послом Южной Кореи Ли Янг Гу и представителями южнокорейского бизнеса призвал инвестировать в создание в Украине инфраструктуры сети мобильной связи 4G и 5G.

В Украине с 2015 года работает мобильная связь 3G. Власти обсуждают возможность перехода на мобильную связь четвертого и пятого поколений.

По данным пресс-службы Минэкономразвития Украины, в ходе встречи с южнокорейской делегацией в Киеве, в которой были представители корейской инвесткорпорации K-Growth, Кубив отметил, что Южная Корея является важным стратегическим партнером для Украины и что потенциал сотрудничества между двумя странами пока используется очень слабо.

"Объемы взаимной торговли и инвестиций в Украине со стороны Республики Корея пока не являются значительными, самое время изменить эту ситуацию и выработать эффективное сотрудничество. Особенно в сфере развития информационной инфраструктуры для 4G и 5G в Украине. Это является одним из важнейших приоритетов работы правительства и Минэкономразвития, а Корея является признанным мировым лидером в этой сфере ", — цитирует Кубива пресс-служба.

Представители Южной Кореи отметили эффективность проводимых в Украине реформ, направленных на экономический рост, улучшение инвестиционной привлекательности и развитие человеческого капитала.

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Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".