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    Мининфраструктуры анонсировало появление в Украине Hyperloop

    (обновлено: )19702
    Детали появления в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop в четверг, 22 февраля, сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян, уточнили в ведомстве.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    dp.vgorode.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры анонсировало появление в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop. Соответствующее сообщение появилось на официальном аккаунте ведомства в Twitter.

    "Только три слова: "Hyperloop в Украине", — говорится в сообщении.

    Как уточняется, детали в четверг, 22 февраля, сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    Как сообщалось ранее, американский предприниматель Илон Маск считает, что на территории Украины реально проложить пять ветвей сверхскоростного транспорта Hyperloop.

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