Мининфраструктуры анонсировало появление в Украине Hyperloop

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры анонсировало появление в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop. Соответствующее сообщение появилось на официальном аккаунте ведомства в Twitter.

"Только три слова: "Hyperloop в Украине", — говорится в сообщении.

Как уточняется, детали в четверг, 22 февраля, сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщалось ранее, американский предприниматель Илон Маск считает, что на территории Украины реально проложить пять ветвей сверхскоростного транспорта Hyperloop.