Мининфраструктуры анонсировало появление в Украине Hyperloop

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры анонсировало появление в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop. Соответствующее сообщение появилось на официальном аккаунте ведомства в Twitter.
"Только три слова: "Hyperloop в Украине", — говорится в сообщении.
Лише три слова: "Hyperloop в Україні".— Min_infrastructure (@minfrastucture) 21 февраля 2018 г.
А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyan https://t.co/2Ag9ySc2I9 pic.twitter.com/kEwtivYlHT
Как уточняется, детали в четверг, 22 февраля, сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Как сообщалось ранее, американский предприниматель Илон Маск считает, что на территории Украины реально проложить пять ветвей сверхскоростного транспорта Hyperloop.