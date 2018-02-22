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    Стало известно, где в Украине построят первый сверхскоростной Hyperloop

    (обновлено: )149610
    Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук, "Южмаш", "Укроборонпром", Unit City, "Интерпайп", Платформа развития инноваций.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    dp.vgorode.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции, передает "Экономическая правда".

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    "Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии", — заявил он.

    Министр сообщил, что компания будет называться Hype.ua.

    "Мы делаем ставку на ревитализацию наших технологий. Сверхскоростные железные дороги, движующиеся со скоростью 250-300 км/час уходят в прошлое с появлением Hyperloop", — сказал Омелян.

    Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук, "Южмаш", "Укроборонпром", Unit City, "Интерпайп", Платформа развития инноваций.

    По словам директора "Южмаша", участники рабочей группы общались с основателем проекта Hyperloop One Илоном Маском.

    Однако гораздо более активное участие в строительстве украинской площадки примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике — она будет консультировать рабочую группу созданного Центра транспортных инноваций.

    Hyperloop — это разработанная Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

    Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры анонсировало появление в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop.

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