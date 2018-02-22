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    Киев

    Киевсовет переименовал Московский мост

    (обновлено: )54216
    Согласно решению Киевского городского совета, за которое проголосовали 82 из 89 депутатов, Московский мост переименован в Северный.
    Московский мост в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской совет переименовал Московский мост.

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    Теперь один из самых больших путепроводов столицы, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называться Северный.

    За решение о переименовании проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета. Наименование изменено в соответствии с проектным названием объекта.

    Ранее предполагалось, что мост могут переименовать в честь Степана Бандеры и Георгия Фукса, проектировщика моста. Но остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, соединяющим берега Киева на юге столицы.

    Ранее сообщалось, что решение о переименовании "Петровки" в "Почайну" Киевский городской совет принял 8 февраля. Также переименован вся линия метро. По информации "Киевского метрополитена", замена текстового наполнения обойдется в 100 тысяч  гривен, новое название станции на входах и выходах обойдется в 72 тысячи гривен, замена общих схем в 168 тысяч и линейных схем в 84 тысячи.

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