Киевсовет переименовал Московский мост

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской совет переименовал Московский мост.

Теперь один из самых больших путепроводов столицы, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называться Северный.

За решение о переименовании проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета. Наименование изменено в соответствии с проектным названием объекта.

Ранее предполагалось, что мост могут переименовать в честь Степана Бандеры и Георгия Фукса, проектировщика моста. Но остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, соединяющим берега Киева на юге столицы.

Ранее сообщалось, что решение о переименовании "Петровки" в "Почайну" Киевский городской совет принял 8 февраля. Также переименован вся линия метро. По информации "Киевского метрополитена", замена текстового наполнения обойдется в 100 тысяч гривен, новое название станции на входах и выходах обойдется в 72 тысячи гривен, замена общих схем в 168 тысяч и линейных схем в 84 тысячи.

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