Переименование улиц - дипломатический троллинг

РИА Новости Украина

Турецкие власти собираются переименовать улицу, на которой расположено посольство США в Анкаре, в честь операции "Оливковая ветвь", которую Турция проводит на севере Сирии.

Это далеко не первый пример того, как страны используют топонимию, чтобы посмеяться над соперниками или послать им предупреждающий сигнал.

Агентство Sputnik опубликовало обзор подобных политических издевок.

США vs Россия

Площадь Немцова в Вашингтоне

В конце февраля 2017 года американский сенатор Марко Рубио предложил переименовать сквер в границах Висконсин-авеню, Эдмундс-стрит и Дэвис-стрит в Вашингтоне в площадь Немцова в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. В этом месте расположено посольство России. Меняется и адрес посольства: площадь Немцова, д. 1.

Площадь Сахарова

Это не первый случай, когда американские власти переименовывают улицу, руководствуясь политическими мотивами. В 1984 году участок 16-ой улицы, расположенный сразу за бывшим советским посольством, был переименован и получил название площадь Андрея Сахарова в честь известно советского физика и диссидента, получившего Нобелевскую премию мира в 1975 году. Площади Сахарова больше нет на карте Вашингтона, однако на площади все еще можно увидеть зеленую табличку Sakharov Plaza. В настоящее время в этом месте расположена резиденция посла России в США.

fr.sputniknews Посольство США в Москве

Североамериканский тупик в Москве

В начале 2018 года в мэрию Москвы поступило предложение назвать безымянный внутридворовый проезд к посольству США "Североамериканский тупик". Однако власти российской столицы признали невозможным такое переименование, поскольку данный проезд является обычной придомовой территорией и переименованию не подлежит.

Китай vs США

В течение нескольких лет, с 2014 по 2017 год, Конгресс США рассматривал проект переименования улицы, на которой расположено посольство Китая в Вашингтоне, в честь китайского диссидента Лю Сяобо (1955-2017). Также предлагался вариант "улица 4 июня 1989 года" в память о трагических событиях на площади Тяньаньмэнь.

В свою очередь китайцы предложили переименовать улицу, на которой находится посольство США в Пекине, в честь Эдварда Сноудена, американского информатора, раскрывшего секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих стран мира.

Рассматривается еще один вариант — назвать улицу именем Моники Левински. Таким образом американское посольство может получить новый адрес: улица Моники Левински, д.1.

fr.sputniknews Посольство Китая в Вашингтоне

Украина vs Россия

В конце января украинские власти решили переименовать улицу Московскую и бульвар Дружбы народов. Первая будет переименована в честь участника военной операции в Донбассе Дмитрия Годзенко. В 2016 году уже был переименован Московский проспект в Киеве. Теперь он носит имя украинского националиста Степана Бандеры, сотрудничавшего с нацистами в годы Великой отечественной войны.

Бульвар Дружбы народов будет переименован в честь политического деятеля Николая Михновского, одного из основоположников украинского национализма начала XX века. Решение вычеркнуть все, что связано с Москвой, понятно — сказывается напряженность, царящая в отношениях между Украиной и Россией.

Иран vs Великобритания

В 1981 году улица Уинстона Черчилля в Тегеране, на которой расположено британское посольство, была переименована в честь Бобби Сэндса — человека, которого британские власти считали преступником и террористом. Роберт Джеральд Сэндс (1954-1981), более известный как Бобби Сэндс, был ирландским активистом, членом Временной Ирландской республиканской армии, добивавшейся полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства.

fr.sputniknews Мемориальная доска, посвященная открытию посольства Соединенного Королевства в Тегеране в 2015 году

Британцы решили сделать вход в посольство на соседней улице, чтобы не пришлось упоминать имя Бобби Сэндса в документах. Улица с таким названием до сих пор существует в иранской столице.

Иран vs США

Спустя два года после Исламской революции, происходившей под антиимпериалистскими лозунгами, в Иране прошла волна переименований. Площадь Кеннеди стала площадью Таухид, а проспект Эйзенхауэра — проспектом Свободы.

Индия vs США

Улица Хо Ши Мина

Во время войны во Вьетнаме консульство США в Калькутте оказалось на улице Хо Ши Мина, основателя Компартии Вьетнама и первого президента Демократической республики Вьетнам, который тогда считался главным врагом США в Юго-Восточной Азии.

Улица Харрингтона, на которой было расположено американское консульство, было переименовано после победы Коммунистической партии Индии на выборах в законодательное собрание в штате Западная Бенгалия. Генконсульство США в Калькутте до сих пор находится по адресу: улица Хо Ши Мина, д. 5/1

Деревня Трампа

В 2017 году волонтеры некоммерческой организации Sulabh International переименовали деревню, расположенную на севере Индии, в честь американского президента Дональда Трампа.

Данная организация, которая борется с проблемой нехватки туалетов в Индии, надеется таким образом найти средства на установку туалетов. По всей деревне были развешаны портреты Трампа, хотя местные жители скорее равнодушны к американскому президенту.

Франция vs Европейский союз

В декабре 2016 года мэр французского города Бокер (департамент Гар) объявил, что одна из улиц города будет названа в честь брексита. Примечательно, что улица Брексита расположена по соседству с улицей Робера Шумана и авеню Жана Монне, считающихся основателями Европейского союза.

Твит мэра города Бокер Жюльена Санчеса (Julien Sanchez): "Европа: муниципальный совет Бокера назвал улицу в честь Брексита, отдавая дань уважения выбору, сделанному суверенным британским народом".

Турция vs Франция

В 2012 году власти турецкой столицы пригрозили переименовать улицы Страсбурга и генерала де Голля, если Сенат Франции примет закон о криминализации отрицания геноцида, в том числе геноцида армян в Османской империи в 1915-1917 годах. Было также объявлено о намерении воздвигнуть памятник алжирцам перед посольством Франции. Эрдоган, который на тот момент занимал пост правительства Турции, ранее обвинил Францию в геноциде алжирцев в 1945-1962 годах.

Закон, вызвавший раздражение Анкары, был принят Сенатом Франции, но спустя месяц признан Конституционным советом противоречащим Конституции.

Польша vs США

В феврале 2016 года активисты польской партии Zmiana (Перемены) временно переименовала улицы Варшавы с "проамериканскими" названиями, чтобы напомнить о "преступлениях, совершенных США и их союзниками".

Так, сквер Герберта Гувера был "переименован" в сквер Событий в Одессе в память о погибших в пожаре 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе в ходе противостояния между противниками и сторонниками Евромайдана.

Аллея Вашингтона стала аллеей Обстрелянной Югославии, а аллея Соединенных Штатов — аллеей Опустошенной Сирии. Площадь Вудро Вильсона временно превратилась в площадь Жертв НАТО.

Иран vs Египет

В 2004 году с целью улучшения отношений с Каиром Тегеран переименовал улицу, названную в честь Халида аль-Исламбули, убийцы президента Египта Анвара Садата.

Как сообщалось в СМИ, это было одним из выдвинутых Египтом условий восстановления дипломатических отношений, разорванных Каиром. Улица была переименована в улицу Интифады.

Франция vs Гваделупа

В Париже и в Меце власти переименовали улицы, чтобы не напоминать о восстановлении рабства на Гваделупе по приказу Наполеона Бонапарта.

Улица Шевалье-де-Сен-Жорж в Париже (Chevalier-de Saint-Georges)

Расположенная неподалеку от церкви Мадлен в Париже, улица Шевалье-де-Сен-Жорж изначально носила имя генерала Антуана Ришпанса (1770-1802). Именно этому дивизионному генералу Гваделупа обязана восстановлением рабства. На острове Антуан Ришпанс (Antoine Richepance) и скончался, заболев желтой лихорадкой вскоре после своего прибытия на Гваделупу. В декабре 2001 года улица Ришпанса была переименована в честь Жозефа Болонь де Сен-Жоржа (Joseph Bologne de Saint-George), более известного как шевалье де Сен-Жорж (1745-1799). Это французский композитор, дирижер, скрипач-виртуоз, королевский мушкетёр и уроженец Гваделупы.

Власти французского города Меца, уроженцем которого был Антуан Ришпанс, последовали примеру Парижа и переименовали в 2004 году набережную, носившую имя генерала, в честь Поля Вильтцера (Paul Wiltzer), местного адвоката.

Франция vs Россия

Улица Санкт-Петербурга в Париже

Улица Санкт-Петербурга, расположенная в 8-м округе Парижа, несколько раз меняла свое название вслед за сменой названий города, в честь которого она названа. В 1914 года она стала улицей Петрограда, в 1945 — улицей Ленинграда, а в ноябре 1991 года вернулась к своему прежнему названию, которое она получила в 1828 году — улица Санкт-Петербурга.

Турция vs США

Улица Оливковой ветви в Анкаре

Мэр Анкары Мустафа Туна написал в понедельник в своем твиттере, что предложил изменить название улицы Невзат Тандоган перед американским посольством на Оливковую ветвь в честь военной операции, которую Турция проводит в Африне на севере Сирии. Операция направлена против бойцов курдских военизированных группировок, являющихся союзниками США.

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Отряды народной самообороны YPG, являющиеся де факто боевым крылом Демократического союза (PYD), представляют собой сирийскую ветвь Рабочей партии Курдистана (PKK), которую Турция считает террористической организацией.