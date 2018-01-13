А вы были у психиатра? Адекватность и украинская дипломатия

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Дипломаты перед принятием на службу будут проходить осмотр у психиатра. Кабинет министров Украины ввел обязательное психиатрическое обследование в связи с "повышенной психоэмоциональной нагрузкой" на дипломатов.

В пояснительной записке к документу сказано, что он был разработан Министерством иностранных дел "для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности — во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью".

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допускает возможность, что обязательное освидетельствование психиатром является "способом чистки внутри дипломатического корпуса".

"В принципе, такой медосмотр обязательным: я знаю, что представители многих европейских посольств, прежде чем отправиться в Украину, проходят полный медосмотр, иначе их за границу просто не отправят. Но мы же понимаем, что такое оценка психиатра — она может быть очень субъективной. Поэтому, возможно, далеко не все дипломаты пройдут новый медосмотр, и это просто завуалированный способ "зачистки" кого-то неугодного в системе. Так что психическая проверка МИДа может быть психически-идеологической зачисткой по факту", — сказал Бортник РИА Новости Украина.

Нем не менее, повышенная стрессоустойчивость не помешает украинским дипломатам. Несмотря на бравурные заявления власти, что «весь мир за нас» психоэмоциональные нагрузки становятся настоящим испытанием для украинских дипломатов.

Стрессы для Климкина

Ярким примером может послужить последний случай, произошедший с главой украинского МИДа Павлом Климкиным в Черновицкой области, где он со своим румынским коллегой участвовал в торжественном открытии школы в селе Йорданешти. К слову, обучение в этой школе будет проводиться на румынском языке. И все было замечательно: школьники спели колядки на украинском и румынском языках и, по народной традиции, вручили чиновникам калачи. А затем на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану возьми и скажи, что румынские власти настаивают на том, что языковая статья украинского закона "Об образовании" имеет негативное влияние на проживающие в стране национальные меньшинства.

Стресс? Несомненно.

Не успел Климкин в начале января пообщаться в Украине со своим немецким коллегой — главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, тот по возвращении из Киева заявил, что торговля газом — это бизнес, а не политика. В то время, когда Киев бьет во все колокола, призывая США остановить строительство "Северного потока-2" в обход Украины, Габриэль заявляет о недопустимости политического вмешательства в газовый рынок. В непривычно резкой форме глава МИД ФРГ раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы — участницы проекта "Северный поток — 2". Габриэль считает ошибочным рассматривать поддержку Берлином этого проекта как действия, направленные на повышение зависимости Европы от поставок российских энергоносителей.

Не успело остыть рукопожатие с Климкиным, а Габриэль предлагает, если Россия согласится на присутствие "голубых касок" в Донбассе, ей "надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить", то есть, пояснил он, частично отменить европейские санкции. Утверждения, что сначала надо на 100 процентов реализовать минские договоренности и только потом отменять санкции, глава МИД ФРГ назвал "оторванными от жизни".

Стресс? Конечно

Украинские дипломаты рангом пониже главы МИДа также подвержены высоким психоэмоциональным нагрузкам даже в безопасных странах с умеренным климатом.

Например, посол Украины в Сербии Александр Александрович спровоцировал дипломатический скандал между Белградом и Киевом, заявив в интервью о полной подчиненности Белграда Москве. В связи с этим, кабмин Сербии вынужден был обратится в МИД Украины, чтобы послу указали на недопустимость его поведения.

Государство должны представлять адекватные люди

Эксперт-международник Владимир Воля считает решение Кабмина проводить отбор дипломатов с помощью психиатров позитивным почином. Который будет распространен и на народных избранников, и на кандидатов на ключевые должности в государстве.

"На самом деле, если говорить о представлении интересов государства, в том числе и в международных делах, то важно, чтобы это были адекватные люди. И в психическом плане, и в человеческом плане, и профессионалы с точки зрения сферы деятельности, в которой они работают. Поэтому я думаю, что, хотя эта инициатива и звучит удивительно для дипломатов, но она правильная. Я не считаю, что данная инициатива была введена именно из-за прогнозирования стрессов и подготовки к этим стрессам, причины такого решения не понятны", — сказал Владимир Воля РИА Новости Украина.

По его словам, деятельность дипломатов зачастую требует очень большой выдержки и психологической устойчивости.

"Бывают кризисные ситуации. Все мы помним Дещицу, который во время митинга возле посольства России, наверное, испугавшись, вынужден был подпевать "ла-ла-ла". Понятно, что психологистическое давление окружения было настолько высоким, что мы имеем результат того, что может случиться с человеком. Кроме того, учитывая, что дипломаты работают по направлениям, которые требуют хорошего психического здоровья: большие нагрузки — это уже стресс, высокий уровень интенсивности работы тоже приводит к стрессу. Поэтому устойчивость к стрессам, которые порождаются высокой интенсивностью работы и нагрузками умственной работы, очень важна", — заключил Воля.

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