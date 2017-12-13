Волошин: Климкин – лояльный и послушный исполнитель воли Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в статье, опубликованной в "Украинской правде", заявил, что "Русскому языку в Украине ничего не угрожает". При этом, по его словам, украинские власти не ставят под сомнение необходимость обеспечить культурно-образовательные права русского меньшинства — "но только если это касается его национальной идентификации и только в местах его компактного проживания".

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"Очень трудно определить, чью именно точку зрения выражает Климкин — МИДа, Банковой или свою собственную. Я считаю, что это крайне неуспешный министр: по массе направлений — развитие отношений со странами Ближнего Востока, Дальнего Востока, с Восточной Европой и так далее — у него провал на провале. А его заявления — это вообще отдельная история. Он сделал целый ряд очень неуклюжих постов в Твиттере. Сказал, например, что венгров все меньше становится, и это позитив, он на самом деле совсем не это имел ввиду, но так получилось. На следующий день заявил, что Украина и Россия обмениваются заложниками, как будто Украина держит заложников: у нас же официальная позиция, что это Россия держит заложников, а у нас они все — обвиняемые по разным уголовным делам против государства, а не заложники, и так далее. Поэтому сильно строго судить Климкина нельзя", - сказал в комментарии РИА Новости Украина эксперт-международник Олег Волошин.

При этом эксперт обратил внимание, что Климкин сделал ряд конструктивных заявлений относительно языковой статьи закона об образовании, в отличие от того же спикера парламента Андрея Парубия.

"Он озвучил в общем-то вменяемую позицию, что Украина просто обязана адаптировать закон об образовании в соответствии с требованиями Венецианской комиссии, интегрировав туда их пожелания и рекомендации. Поэтому в целом мне кажется, что позиция Климкина на фоне всего остального является как раз попыткой показать некую общую конструктивность. Например, про русский язык там прекрасно сказано, на фоне того, что у нас, к сожалению, у нынешней власти возникла просто идиотская линия. Тот же Аваков называет русский слобожанским наречием, пытаясь оправдать то, что он просто не владеет украинским. И на самом деле все, кроме может быть Парубия, Омеляна, в быту говорят по-русски и просто играют из себя патриотов, и в этом смысле выходец из России Климкин был бы совершенно смешон. Слава Богу, у него хватило совести и ответственности заявить, что русский язык язык — это важный элемент культурного наследия", — пояснил Волошин.

По мнению эксперта, изложенное в статье — это абсолютно личная позиция Климкина, в целом соответствующая общему курсу.

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"Но сейчас уже пошел разнос, никто не знает, что будет дальше в политической системе, все видят, что режим Порошенко шатается. Поэтому усматривать единую линию довольно сложно, даже в исполнении таких абсолютно лояльных и послушных исполнителей, как Климкин", — пояснил Волошин.