Дипломатический скандал. Американские сенаторы отменили визит в РФ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Заявление о том, что визит ряда конгрессменов в Россию был отменен по вине российской стороны, является "абсолютной неправдой", заявило посольство РФ в США.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо решили воздержаться от поездки в Россию после того, как Москва отказала в визе их коллеге-демократке Джинн Шахин.

"Посольство получило запросы на получение виз для делегации в составе сенаторов и их сотрудников. Визы были выданы всем членам делегации, кроме сенатора Джинн Шахин, которая находится в российском "черном списке", созданном в ответ на введение американских санкций против нашей страны", — говорится в сообщении посольства на его странице в Facebook.

Читайте также: США ввели санкции в рамках "акта Магнитского"

Там отмечается, что "попытки представить ситуацию так, будто визит был отменен из-за российской стороны, являются абсолютно тенденциозными и неправдивыми".

"Мы предлагали различные пути выхода из ситуации, включая соглашение по выдаче виз парламентариям из "черных списков" на взаимной основе, однако это предложение было отклонено американской стороной", — говорится в сообщении.

Также там подчеркивается, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону отменить санкции, наносящие урон внешней политике. "Что посеешь, то и пожнешь", — отметили в данной связи в посольстве.

Читайте также: Дружбе крепнуть. Американский Javelin до Киева долетит

Также в российской дипломатической миссии подчеркнули, что Москва настроена на восстановление межпарламентских связей. "Мы настаиваем на том, чтобы парламентарии были исключены из санкционных списков, равно как и на том, чтобы сами списки исчезли", — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что Украина вводит новые санкции против России сроком на 5 лет.