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    Россия

    США и Канада втягиваются во внутриукраинский конфликт - МИД РФ

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (97)

    (обновлено: )7310
    По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и мало задумываются о последствиях такого шага.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе, будут способствовать втягиванию в него представителей других государств, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
    The Washington Post: США все-таки продадут оружие Украине

    Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Между тем, агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Как сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

    "Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", — сказал в интервью РИА Новости Карасин. При этом мало кто задумывается о последствиях такого шага, подчеркнул дипломат.

    "На Украине сейчас "трудятся" несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которых теперь многие украинцы будут воспринимать иначе – в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке", — заявил он.

    "Сегодня среди украинцев отношение к событиям в Донбассе, да и ко всем прибывшим в страну "солдатам удачи" уже далеко не однозначное", — добавил Карасин.

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