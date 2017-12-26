США и Канада втягиваются во внутриукраинский конфликт - МИД РФ

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе, будут способствовать втягиванию в него представителей других государств, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Между тем, агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Как сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", — сказал в интервью РИА Новости Карасин. При этом мало кто задумывается о последствиях такого шага, подчеркнул дипломат.

"На Украине сейчас "трудятся" несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которых теперь многие украинцы будут воспринимать иначе – в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке", — заявил он.

"Сегодня среди украинцев отношение к событиям в Донбассе, да и ко всем прибывшим в страну "солдатам удачи" уже далеко не однозначное", — добавил Карасин.