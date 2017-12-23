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    Маккейн об оружии Украине: решение является запоздавшим на годы

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (95)

    (обновлено: )20403
    Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США Джон Маккейн добавил, что предоставление Украине возможностей, необходимых для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии.
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
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    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Решение президента Дональда Трампа о предоставлении противотанковых боеприпасов Javelin Украине является запоздавшим.

    Такое заявление сделал председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США Джон Маккейн, передает сайт сенатора.

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    "Это решение является запоздавшим на годы", — подчеркнул Маккейн.

    Маккейн добавил, что предоставление Украине возможностей, необходимых для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии, будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного разрешения этого конфликта.

    "Как я уже давно утверждал, предоставление помощи Украине с оружием не противоречит миру в Украине — это важно для его достижения", — резюмировал он.

    В МИД Рф заявили, что считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве.

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