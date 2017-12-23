Маккейн об оружии Украине: решение является запоздавшим на годы

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Решение президента Дональда Трампа о предоставлении противотанковых боеприпасов Javelin Украине является запоздавшим.

Такое заявление сделал председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США Джон Маккейн, передает сайт сенатора.

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"Это решение является запоздавшим на годы", — подчеркнул Маккейн.

Маккейн добавил, что предоставление Украине возможностей, необходимых для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии, будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного разрешения этого конфликта.

"Как я уже давно утверждал, предоставление помощи Украине с оружием не противоречит миру в Украине — это важно для его достижения", — резюмировал он.

В МИД Рф заявили, что считают опасным решение США о поставках оружия Киеву, такие действия поощряют воинственные силы в Киеве.