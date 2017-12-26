Дружбе крепнуть. Американский Javelin до Киева долетит

Александр Хроленко, военный обозреватель

Соединенные Штаты форсировали Рубикон в Восточной Европе — одобрен план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin — на 47 миллионов долларов.

Поставками 35 современных противотанковых комплексов (210 противотанковых ракет в комплекте) и крупнокалиберных снайперских винтовок США вроде бы отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины. На самом деле — вопреки Минским соглашениям поощряют ВСУ к широкомасштабным боевым действиям, выходят на новый виток опосредованной войны с Россией. Безусловно, ситуация в Донбассе может обостриться.

Ранее командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в одном из интервью заявил: "Россия может уничтожить целую страну», чем и обосновал американскую поддержку Киева, отметив полезность украинского опыта войны с Россией. Пожалуй, с последним утверждением не согласятся киевские военачальники, не раз битые защитниками Донбасса".

Наиболее последовательные американские сторонники вооружения Украины — глава Пентагона Джеймс Мэттис, руководитель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн и другие "ястребы"-республиканцы. Влиятельные сенаторы, конгрессмены и военные чиновники одержимы удаленными войнами, ведь это основа всей американской бизнес-системы. Украина — лишь очередной трофей. Американский журнал Salon еще два года назад признал, что США сражаются не за Украину, а за сохранение своего безграничного господства.

Волшебный дротик

С привязкой к Донбассу об американских ПТРК говорят не первый год. На украинских просторах Javelin был замечен еще в 2014-м, задолго до одобрения нынешней администрацией Белого дома. Зарубежные специалисты считают Javelin едва ли не волшебным средством в борьбе со "страной-агрессором".

Кому-то кажется, что русские танки волна за волной третий год накатывают на позиции ВСУ, которые из последних сил отбивают эти атаки исключительно "коктейлями Молотова", сохранившимися со времен "революции достоинства" и "одесской Хатыни".

Возможно, кому-то хочется продолжить испытания Javelin в Восточной Европе. Однако большинство европейских политиков (и даже председатель военного комитета НАТО Петр Павел) выступают против поставок американского оружия на Украину.

Комплекс FGM-148 Javelin находится на вооружении армии США с 1996 года. Предназначен для поражения тяжелой бронетехники, защищенных объектов на земле (укрепленных бункеров, блиндажей), движущихся целей в воздухе (вертолеты и беспилотники) на дальности от 50 до 2500 метров. Комбинированный прицел комплекса оснащен оптикой с четырехкратным увеличением и позволяет вести борьбу ночью и при плохой видимости.

Цена одного "летально-оборонительного" ПТРК — 125 тысяч долларов (ракета к нему стоит около 40 тысяч долларов). Тридцать пять комплексов стоят около 4,3 миллионов долларов, а 210 ракет к ним — 8,4 миллиона долларов. Итого — не более 13 миллионов долларов. На 47 миллионов долларов можно приобрести около 300 FGM-148 Javelin. Вероятно, опубликованные цифры грядущих поставок значительно занижены.

Что же будут делать военнослужащие ВСУ с этим высокотехнологичным оружием? Очевидная цель обучения и переоснащения украинских войск по стандартам НАТО — силовое давление на Россию. Военнослужащих украинской армии обучают инструкторы из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Польши. При этом на Западе забывают, что все прошлые опыты преобразования национальных воинских формирований по американским образцам (структурная организация, система управления, тактика, система связи, оснащение и вооружение) потерпели неудачу. Рассмотрим несколько примеров.

Сформированные, обученные и вооруженные по стандартам НАТО грузинские соединения в панике бежали с поля боя от Цхинвала до Тбилиси в августе 2008-го. "Американизированные" армии Ирака, Афганистана, Йемена в ходе боевых действий также проявили себя не лучшим образом (бежали от противника, бросая оружие), и это свидетельствует об уровне методической подготовки инструкторов США и НАТО. Еще один нюанс — на Украине американские ПТРК могут списать на боевые потери, и тихо продать в третьи страны.

Американское оружие нередко убивает американцев. Боевики ИГ воюют на американских танках, захваченных у иракской армии (США поставили Багдаду 140 танков Abrams). Аль-Каида весной 2015 года также захватила большое количество артиллерии и танков, поставленных Соединенными Штатами в Йемен (на сумму 400 млн. долларов). В 2001 году переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер" обернулись против Пентагона в Афганистане, и правительство США безуспешно пыталось выкупить их у моджахедов (в1980 годы для борьбы с советскими войсками в Афганистане через третьи страны американцы сами поставили моджахедам более 1000 "стингеров"). Полагаю, оружие США с украинской территории также совершит замысловатую "миграцию".

Украинская обреченность

Внешнеполитическая доктрина Киева вкратце выглядит так: Украина — это Европа, а Россия — агрессор, поэтому Запад должен дать денег и оружия, которое будут применены незамедлительно, потому что Украина — это Европа… Прозападные авантюристы продолжают надеяться на военное разрешение конфликта. Однако за три года силового противостояния Киев не смог подавить восточные регионы, украинский проект США завис. И по одной причине: Донбасс — следствие глубинных проблем самой Украины.

Мыслящие люди еще в 2009 году просчитывали будущее: "Украина обречена на развал и войну".

Действительно, уже тогда ресурсы для постсоветского мародерства были исчерпаны. Интеллектуальная слабость украинской элиты толкала страну по самому простому пути — продаже Западу своего геополитического положения и жизни сограждан (недорого). США производят и поставляют оружие, а Украине, возможно, придется по-настоящему воевать с геополитическим противником американцев.

Вооружая ВСУ, Соединенные Штаты открыто становятся стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе. Очевидно, щедрые инвестиции в украинскую "столетнюю войну" с "государством-агрессором" не пройдут бесследно для инвесторов.

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