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    Россия

    МИД РФ: США хотят силой "додавить" КНДР до переговоров

    (обновлено: )86
    по словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова, "позиция у США сырая, нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации", есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой.
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. США намерены "додавить" КНДР до переговоров, в том числе силой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму

    По его словам, в ходе недавней поездки в Вашингтон он "сверил" часы с коллегами в США по теме урегулирования вокруг КНДР.

    "Недавно я ездил в США, были встречи в Белом доме и в госдепе, такая "сверка часов" и попытка понять, что происходит в Вашингтоне. На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой", — сказал Бурмистров.

    Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.

    Ранее сообщалось, что США расширили санкции против Северной Кореи, включив туда двух северокорейских официальных лиц.

    Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

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