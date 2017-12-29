МИД РФ: США хотят силой "додавить" КНДР до переговоров

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. США намерены "додавить" КНДР до переговоров, в том числе силой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

По его словам, в ходе недавней поездки в Вашингтон он "сверил" часы с коллегами в США по теме урегулирования вокруг КНДР.

"Недавно я ездил в США, были встречи в Белом доме и в госдепе, такая "сверка часов" и попытка понять, что происходит в Вашингтоне. На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой", — сказал Бурмистров.

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Ранее сообщалось, что США расширили санкции против Северной Кореи, включив туда двух северокорейских официальных лиц.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.