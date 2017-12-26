США ввели санкции в рамках "акта Магнитского"

Екатерина Соболь — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Для США уже стало традицией под Новый год необычно поздравлять россиян с грядущими праздниками. В конце декабря прошлого года стало известно о неожиданной высылке российских дипломатов и санкциях против представителей силовых ведомств и компаний. Представитель госдепа в канун 2017 года даже не преминул в этой связи иронично поздравить всех на брифинге с Новым годом по-русски.

Год спустя в американский санкционный список снова попали россияне, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и сына генпрокурора Юрия Чайки Артема. Основанием для этого, по версии американской администрации, стали нарушения прав человека и коррупция.

Сначала 20 декабря в "региональный" акт Магнитского" США внесли пятерых россиян. Среди них оказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Согласно опубликованным на сайте Минфина США дополнениям, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

Как говорится в заявлении американского минфина, Алексей Шешеня, Юлия Майорова и Андрей Павлов были участниками "преступного заговора" против Сергея Магнитского, в результате которого было принято, по версии ведомства, "незаконное" судебное решение, ставшее причиной его задержания.

"Рамзана Кадырова (внесли в санкционный лист) — за… грубые нарушения признанных всем мировым сообществом прав человека,… таких как свобода вероисповедания, свобода выражение мнения, (свобода) собрания, право на справедливый суд и демократические выборы в России", — сообщило ведомство.

За это же в санкционный лист попал и представитель чеченских силовиков Аюб Катаев. На следующий день высокопоставленный представитель администрации США уточнил, что Кадыров попал под санкции в том числе из-за информации о притеснениях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что вероятнее всего Кремль ответит на включение Кадырова в "список Магнитского" зеркальными мерами. Сам же глава Чечни с иронией отнесся к включению в список, заявив, что не поехал бы в США, даже если бы ему посулили в качестве призовых все валютные запасы страны.

Санкциями по "региональному списку Магнитского" дело не закончилось. На следующий день, в четверг, США расширили "глобальный список Магнисткого" и включили в него сына генропкурора РФ Артема Чайку.

Как объяснили позже представители американской администрации, США включили в санкционный список Артема Чайку "за его коррупционную деятельность". "Региональный акт Магнисткого" не предусматривает таких мер, поэтому включение в санкционный лист произошло именно в рамках "глобального" акта, пояснили они.

В релизе ведомства утверждается, что Артем Чайка якобы получил выгоду от положения отца, что позволяло ему "выигрывать тендеры" и "оказывать давление на деловых партнеров".

Артем Чайка, комментируя данное решение изданию РБК, заявил, что эти санкции — попытка давления на российских прокуроров, которые "последовательно с самого начала занимаются отстаиванием интересов нашей страны на международной арене и уже на протяжении ряда лет противостоят транснациональной группе мошенников, по инициативе которых и был введен "акт Магнитского".

Помимо Чайки, в список вошли бывший президент Гамбии Яйя Джамме, израильский бизнесмен Дан Гертлер, торговец оружием Слободан Тесич, мэр города Янгона в Мьянме Маунг Маунг Со, южносуданский политик и бизнесмен Бенджамин Бол Мел, пакистанский хирург-трансплантолог Мухтар Хамид Шах, дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова, доминиканский бизнесмен Ангел Рондон Рихо, китайский чиновник госбезопасности Гао Янь, экс-командир "Беркута" Сергей Кисюк, гватемальский бизнесмен Хулио Антонио Рамирес и гамбийский чиновник Янкуба Бадже.

Представители американской администрации, выступая на брифингах, не скрывали, что рассматривают "списки Магнитского" в том числе как способ давления на Россию. При этом в администрации уточняли, что, несмотря на расширение списков, США надеются на стабилизацию отношений с Россией.

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"Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян США приняли в декабре 2012 года. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, представители которых нарушают, по мнению США, права человека.