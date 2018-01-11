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    Общество

    В Украине дипломатов обязали проходить осмотр у психиатра

    (обновлено: )8420
    Согласно пояснительной записки, документ был разработан МИДом "для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой".
    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кабмин установил обязательность психиатрического осмотра кандидатов, принимаемых на дипломатическую службу, соответствующее постановление было принято на заседании в четверг.

    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина
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    Согласно пояснительной записки, документ был разработан МИДом "для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности — во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью".

    Также отмечается, что согласно закону "О дипломатической службе", обязательным условием направления дипломатов в долгосрочную командировку является наличие соответствующего состояния здоровья.

    Отмечается, что принятие постановления позволит повысить эффективность добора персонала для органов дипслужбы.

    Ранее сообщалось, что в немецком городе Ганновер 38-летний мужчина с диагнозом "параноидальная шизофрения" 15 месяцев работал в психиатрической больнице.

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