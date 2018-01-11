В Украине дипломатов обязали проходить осмотр у психиатра

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кабмин установил обязательность психиатрического осмотра кандидатов, принимаемых на дипломатическую службу, соответствующее постановление было принято на заседании в четверг.

Согласно пояснительной записки, документ был разработан МИДом "для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности — во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью".

Также отмечается, что согласно закону "О дипломатической службе", обязательным условием направления дипломатов в долгосрочную командировку является наличие соответствующего состояния здоровья.

Отмечается, что принятие постановления позволит повысить эффективность добора персонала для органов дипслужбы.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Ганновер 38-летний мужчина с диагнозом "параноидальная шизофрения" 15 месяцев работал в психиатрической больнице.