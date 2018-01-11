Румыния заявила о неизменности позиции по закону об образовании в Украине

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Румыния продолжает придерживаться мнения о негативном влиянии языковых норм украинского закона об образовании на право нацменьшинств учиться на родном языке, заявил в четверг глава МИД Румынии Теодор Мелешкану.

"Румыния и далее придерживается своей точки зрения, что статья семь нового закона об образовании в Украине имеет негативное влияние на общину, которая хочет и имеет право обучаться на своем родном языке. Мы разговаривали с министром (иностранных дел Украины Павлом) Климкиным о выводах Венецианской комиссии, а также о других второстепенных механизмах, которые мы можем использовать в данном случае", — цитирует агентство "Украинские новости" выступление Мелешкану на пресс-конференции во время визита в Украину.

Он сообщил, что в ходе переговоров с украинским коллегой стороны договорились продолжить открытый диалог по образовательному вопросу, чтобы принять дополнительный документ, который бы гарантировал права нацменьшинств. Также Мелешкану сказал, что Румыния намерена оказать финансовую поддержку ученикам и преподавателям румынской общины в Украине.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации. В Минобразования не согласны с этим утверждением, а глава МИД Павел Климкин заявил, что русскому языку в Украине ничего не угрожает.