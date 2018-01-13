Уже не просят, а требуют. Запад пошел в атаку на украинские власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Начало нового, 2018-го года выдалось непростым для украинских властей. Они получили серию ударов от едва ли не последнего союзника и симпатика в мире – условного Запада.

Никуда без суда

Вновь настоятельно напомнила о необходимости создать в Украине Антикоррупционный суд посол США в Киеве Мари Йованович. В статье для издания "Новое время" она подчеркивает, что "Украине следует подтвердить свою приверженность борьбе с коррупцией". Путь для этого – создание антикоррупционного суда.

Кроме этого, по мнению посла, нужно предоставить НАБУ и САП инструменты и "необходимую независимость" для выполнения своих задач и реформировать НАПК.

Позднее посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли также заявил, что власти страны должны срочно создать Антикоррупционный суд. Коррупция, отмечает посол, "остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество и единственно возможный выход — создание Антикоррупционного суда и улучшение работы уже созданных антикоррупционных органов".

Также в Евросоюзе хотят отмены декларирования доходов общественных активистов.

"Не трогать НАБУ!"

Со схожими претензиями выступило американское издание Newsweek – в материале "Порошенко целится в украинских борцов с коррупцией". Статья откровенно защищает НАБУ, на которое "в Украине начались атаки".

"Иностранные правительства закономерно рассматривают покушения на НАБУ как тревожный показатель враждебности власти против реформ", – сообщает Newsweek, добавляя, что система украинской власти держится на олигархах.

В ожидании третьего Майдана?

Крайне жесткий материал 8 января опубликовал американский неправительственный аналитический центр Atlantic Council. Жесткий – для украинской власти и лично президента Порошенко. Примечательно, что в 2014 году "Атлантический совет США" отметил украинского президента наградой Global Citizen Award – глава государства тогда выступал перед экспертами Совета.

Теперь риторика изменилась: в статье говорится, что "третий Майдан" в Украине получит поддержку международной общественности, а украинцы смогут, наконец, свергнуть свои элиты. Такое мнение – у Дианы Френсис, старшего научного сотрудника Центра Евразии "Атлантического совета". На сайте Atlantic Council опубликован ее блог.

"В стране кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов… Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года", – заявляет Френсис.

В то же время перед Порошенко, уверена она, стоят четыре "незавершенные задачи". Первая: отозвать и пересмотреть свой законопроект об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать независимо. Второе: прекратить атаки на Национального антикоррупционного бюро Украины. Третье: снять неприкосновенность с депутатов парламента. И четвертое: запретить политическую пропаганду на ТВ в преддверии выборов 2019 года, "чтобы нивелировать влияние олигархов".

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"Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты", — резюмирует Диана Френсис.

"Отмытые" миллиарды

И самая болезненная пощечина для власти пришла из далекого Катара – телеканал Al Jazeera опубликовал материал о причастности первых лиц и ключевых чиновников Украины – именно Петра Порошенко и главы Национального банка Валерии Гонтаревой – к выводу из страны "денег Януковича".

Изюминка публикации – засекреченный как содержащий гостайну приговор Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации $1,5 млрд бывшего главы государства.

По данным канала, Янукович сумел вывести из Украины 1,5 млрд долл при помощи инвестиционной компания ICU (Investment Capital Ukraine), председателем совета директоров которой до 2014 года являлась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Как следует из данных арабского СМИ, брокеры близкой к Порошенко компании посодействовали бывшему президенту и его окружению в хищении и отмывании грязных денег. Гонтарева информацию арабского издания опровергла.

Видели и не такое

Впрочем, несмотря на резонанс, публикация Al Jazeera вряд ли серьезно навредит украинскому президенту, считает политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Al Jazeera ориентирована на анти-Трамповский истеблишмент в США, а Порошенко – как раз больше ориентируется именно на Трампа и его администрацию. Поэтому вряд ли сегодня Петр Алексеевич переживает из-за того, что противники Трампа выступают и против него. Да, в этой конкретной ситуации наверняка будут разгоняться информационные волны, но они вряд ли могут как-то повредить самому Порошенко", — рассказал Бондаренко.

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Также он убежден, что украинцы вряд ли будут сильно возмущаться участием их президента в финансовых махинациях.

"Если украинское общество не отреагировало на грандиозный скандал с "панамскими офшорами", то вряд ли оно покажет какую-то реакцию в этом случае. Конечно, можно искусственным образом собрать подобие Майдана и сказать, что президент коррумпирован. Но украинский народ итак не верит в то, что Петр Алексеевич — бессребреник. Наших людей уже ничем не удивишь", — резюмировал Бондаренко.