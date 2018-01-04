Рудяков: чего ждать от визита главы МИД ФРГ в Украину

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Конфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасный. Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Это заявление прозвучало накануне его визита в Украину.

Перспективы этого визита немецкого дипломата, а также в целом переговоров вокруг ситуации на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете погодитися із заявою, що переговорний процес по Донбасу став менш інтенсивним?

— Переговорний процес — можливо, інтенсивність тут критерій відносний, але менш результативним — це, безумовно, так. Тут можна погодитися.

Тобто про "пожежонебезпечність" ви згодні?

— Ні, про «пожежонебезпечність» я б не згоджувався. Тут міністр німецький сказав, що це не заморожений конфлікт, якщо вірити німецьким джерелам, він мав на увазі, що про конфлікт не забуто, і що Німеччина пам'ятає. Німців можна зрозуміти. Вони реально останні півроку практично не займалися цим, вони опікувалися своїми виборами, потім своєю коаліцією, відповідно, менше уваги приділяли зовнішнім питанням. Зокрема, і нашому цьому конфлікту, або українському питанню загалом, громадському формату, як хочете, називайте. То те, що сказав Габріель, так трактують німецькі джерела, принаймні ті, що я бачив, він сказав: «не заморожений» — це дорівнює тому, що про цей конфлікт не забуто, Берлін про нього пам'ятає.

Це позитивний сигнал для України?

— Це, безумовно, позитивний сигнал. Окрім того, німці прямо коментують, що візит, перший візит в новому році міністра закордонних справ Німеччини до інших країн, до України, це є актом підтримки України. Але там є ще свої теж «але». Вони це кажуть, що акт підтримки України, акт підтримки Києва, треба розморожувати, йти до врегулювання цього конфлікту. А останнім рядком кажуть: Габріель буде в Києві говорити, зокрема, про проблеми і про корупцію. На цьому вони ставлять крапку. А для нас це — червона ганчірка, коли кажуть, що будуть з нами говорити про корупцію, ми одразу здригаємося і не знаємо, куди нам бігти. Бо під боротьбу проти корупції з нами можна робити що завгодно.

Тобто в Києві вестимуться переговори про політичні теми, а коли голова МЗС Німеччини поїде на Донбас, там він оцінить ситуацію, і будуть зроблені якісь висновки щодо війни і миру в Україні?

— Як висновки… Висновки міністр 100% має, висновки своїх фахівців, радників, експертів. ОБСЄ звітує щодня, і ці висновки є. У нього є картина загальна. Але побачити на власні очі, зустрітися з людьми з нашого боку, з того боку він не буде зустрічатися з людьми. Але в них — у Німеччини, і у Франції також, вони ще не оголошували про те, що це їх спільна позиція, але у німців позиція така: треба, щоб «мінський процес», тобто процес врегулювання на засадах мінських домовленостей, зрушив з місця і йшов поетапно, набираючи хід. Тому Габріель перед візитом до нас казав, що обмін полоненими, який відбувся 27 грудня, — це символічний знак того, що "мінський процес" зрушив з місця. І тоді в цьому контексті тепер вже не тільки підтримка нас, а до нас виникають питання щодо того, в який спосіб і якою мірою ми вже виконали і збираємося виконувати те, що записано за нами, згідно з мінськими домовленостями.

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Зокрема, щодо референдуму?

— Про референдум не йдеться. У нас там є 4 пункти. Там є особливий статус, який в нас поки що є на папері, але немає його в законодавчо оформленому вигляді.

Парубій обіцяв повернутися до цього питання вже в січні?

— Було таке. І була така обіцянка. Але там Парубій дещо інше має на увазі під цим. А німці мають свій варіант тлумачення цього особливого статусу, і оформлення цього статусу. Тому і тут до нас ціла низка виникає таки конотацій, досить складних, над якими давно вже треба було думати, і зараз треба думати вже в такому цейтнотному варіанті. Дуже швидко і німцям пояснюючи якісь речі, і самим теж усвідомлюючи якісь речі. Потім це амністія, потім це зміни до Конституції тощо. А ми поки що тільки обіцяли. Так що там до нас теж є, як би це так м'якіше сказати, побажання.

Головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі цього року перейшло до Італії. Чого в цьому зв'язку чекати Україні від ОБСЄ?

— Для нас це мало що змінює. У принципі, і у Австрії була така позиція, і в Італії була така позиція, те, що в нас десь промайнуло, що одразу міністр закордонних справ Італії, який став головуючим в ОБСЄ, сказав про підтримку України, це не зовсім так. Там була поставлена крапка, там, де треба кому ставити. Він сказав: підтримка України, але виконуйте мінські домовленості. Це зараз спільна позиція всієї Європи, і ОБСЄ в цьому розумінні буде також здійснювати синхронно і узгоджено кроки разом з безпосередніми учасницями від Європи в «нормандському форматі», Німеччиною і Францією, разом з Австрією, я думаю, також, яка буде активно брати в цьому участь. Отже, тут такий наступає момент динамічної рівноваги, коли нам вже відсиджуватися не вдасться, або ми попадемо в дуже незручну ситуацію. Литва сказала, правда, не про «мінський формат», а про те, що буде з Росією відновлювати контакти. Виявляється, тільки ми в окопі сидимо і тільки воюємо, а навколо нас вже всі пішли… От Франція, скажімо, заявила, що вона буде торговельні зв'язки — Москва-Пекін-Париж розбудовувати. Пішов процес, який нам треба відстежувати і оперативно реагувати. А ми, на жаль, поки що, мені здається, запізнюємося з реакцією.

Напомним, ранее эксперт-международник Владимир Кушниренко отмечал, что США заинтересованы вступить в процесс урегулирования конфликта на Донбассе, но лишь после того, как себя исчерпает нынешний формат.