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    МИД Германии связывает введение миротворцев в Донбасс с выборами в РФ

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    По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
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    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН должен принять решение о размещении миротворческих сил в Донбассе до проведения выборов президента России, которые запланированы на 18 марта текущего года. Такую надежду выразил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, передает УНИАН.

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    "Мне бы хотелось, чтобы обеспечение надежного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и надлежащий мандат миссии ООН еще до выборов в России", — заявил Габриэль.

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    Накануне на брифинге в Киеве он также заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса, а Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии". По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".

    Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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