МИД Германии связывает введение миротворцев в Донбасс с выборами в РФ

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН должен принять решение о размещении миротворческих сил в Донбассе до проведения выборов президента России, которые запланированы на 18 марта текущего года. Такую надежду выразил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, передает УНИАН.

"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение надежного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и надлежащий мандат миссии ООН еще до выборов в России", — заявил Габриэль.

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Накануне на брифинге в Киеве он также заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса, а Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии". По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.