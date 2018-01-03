Марчук: не вижу перспектив миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук не видит перспективы ввода миротворцев в Донбасс.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то решить положительное. Я, к большому сожалению, не вижу в ближайшее время перспективы… Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял его на Генассамблее ООН ", — сказал Марчук в интервью "5 каналу".

По словам Марчука, для Донбасса подходят два вида миротворческих операций ООН — по поддержанию мира и принуждению к миру: "И последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев".

Бывший глава СНБО и экс-министр обороны Украины отмечает, что миротворческие миссии ООН способствовали решению конфликтов именно в случаях гражданской войны.