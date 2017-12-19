США о вводе миротворцев в Донбасс: русские хотят одного, мы - другого

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что разногласия РФ-США по миротворцам в Украине сохраняются, но возможность по-прежнему серьезно рассматривается.

"Русские добиваются одного, мы — другого, но мы по-прежнему это серьезно изучаем", — заявила Науэрт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль, но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами.

Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.