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    США о вводе миротворцев в Донбасс: русские хотят одного, мы - другого

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    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (335)

    (обновлено: )46913
    Представитель госдепартамента заявила, что разногласия РФ-США по миротворцам в Украине сохраняются, но возможность по-прежнему серьезно рассматривается.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

    Уэ́сли Кэнн Кларк (англ. Wesley Kanne Clark)— генерал армии США в отставке.
    ru.wikipedia.org
    Генерал Кларк: к вопросу о миротворцах на Донбассе
    Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что разногласия РФ-США по миротворцам в Украине сохраняются, но возможность по-прежнему серьезно рассматривается.

    "Русские добиваются одного, мы — другого, но мы по-прежнему это серьезно изучаем", — заявила Науэрт.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль, но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами.

    Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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