Вариант Запада по миротворцам в Донбассе похоронит "Минск-2" – МИД РФ

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Вариант Запада по миротворцам в Донбассе похоронит минские соглашения. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, суть российского предложения о присутствии ООН в Донбассе заключается в том, что, где бы наблюдатели СММ ОБСЕ ни работали, куда бы ни передвигались, их везде сопровождали бы охранники ООН.

"Контингент ООН вводится в зону конфликта после отвода тяжелых вооружений, разведения сил и средств сторон, а его размещение в обязательном порядке согласовывается с властями, как в Киеве, так и в Донецке и Луганске. Эта инициатива на сто процентов соответствует духу и букве минских договоренностей, которые остаются основой внутриукраинского урегулирования", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Таким образом, силы ООН, согласно российской позиции, будут выполнять вторичную, вспомогательную роль по отношению к СММ (ее мандат не меняется), сохранятся все существующие переговорные площадки – минская контактная группа и "нормандский формат", добавил дипломат.

"В ответ же нам предлагают "не зацикливаться на политических аспектах урегулирования" – то есть, вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, а поскорее ввести, по сути, ооновскую военно-гражданскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в регионе", — заявил Карасин.

"А это значит, что ни о каком минском процессе и речи быть не может, потому что его базис – это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по вышеупомянутым аспектам", — пояснил он.

Замглавы МИД РФ добавил, что в таком случае "налицо попытка не только перевернуть все с ног на голову, но и вообще похоронить минские соглашения".

Также он считает, что западный вариант по миротворцам в Донбассе нацелен на возвращение региона под контроль Киева за счет международного контингента.

"Мы видим, что наша компромиссная инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ в Донбассе воспринимается Киевом и его союзниками буквально "в штыки". Вместо него… предлагается непроходная схема "миротворческой" операции, фактически нацеленной на принудительное возвращение региона под контроль Украины за счет использования международного контингента", — сказал Карасин.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев.