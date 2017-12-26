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    Вариант Запада по миротворцам в Донбассе похоронит "Минск-2" – МИД РФ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (391)

    (обновлено: )45813
    В МИД РФ считают, что западный вариант по миротворцам в Донбассе нацелен на возвращение региона под контроль Киева за счет международного контингента.
    Здание МИД России
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Вариант Запада по миротворцам в Донбассе похоронит минские соглашения. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, суть российского предложения о присутствии ООН в Донбассе заключается в том, что, где бы наблюдатели СММ ОБСЕ ни работали, куда бы ни передвигались, их везде сопровождали бы охранники ООН.

    "Контингент ООН вводится в зону конфликта после отвода тяжелых вооружений, разведения сил и средств сторон, а его размещение в обязательном порядке согласовывается с властями, как в Киеве, так и в Донецке и Луганске. Эта инициатива на сто процентов соответствует духу и букве минских договоренностей, которые остаются основой внутриукраинского урегулирования", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

    Таким образом, силы ООН, согласно российской позиции, будут выполнять вторичную, вспомогательную роль по отношению к СММ (ее мандат не меняется), сохранятся все существующие переговорные площадки – минская контактная группа и "нормандский формат", добавил дипломат.

    "В ответ же нам предлагают "не зацикливаться на политических аспектах урегулирования" – то есть, вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, а поскорее ввести, по сути, ооновскую военно-гражданскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в регионе", — заявил Карасин.

    "А это значит, что ни о каком минском процессе и речи быть не может, потому что его базис – это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по вышеупомянутым аспектам", — пояснил он.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин
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    Замглавы МИД РФ добавил, что в таком случае "налицо попытка не только перевернуть все с ног на голову, но и вообще похоронить минские соглашения".

    Также он считает, что западный вариант по миротворцам в Донбассе нацелен на возвращение региона под контроль Киева за счет международного контингента.

    "Мы видим, что наша компромиссная инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ в Донбассе воспринимается Киевом и его союзниками буквально "в штыки". Вместо него… предлагается непроходная схема "миротворческой" операции, фактически нацеленной на принудительное возвращение региона под контроль Украины за счет использования международного контингента", — сказал Карасин.

    Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев. 

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