Глава МИД Германии прокомментировал отмену поездки в Донбасс

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил журналистам, что его поездка на линию разграничения в Донбассе перенесена из-за тумана на 2 недели.

Глава внешнеполитического ведомства Германии находится с визитом в Украине 3-4 января. Как заявили ранее в МИД ФРГ, в четверг Габриэль вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным должен был посетить участок линии разграничения в районе Мариуполя, встретиться там с сотрудниками СММ ОБСЕ. В четверг Климкин сообщил, что поездка Габриэля на линию разграничения в районе Мариуполя отменена.

"Мы потерпели неудачу, погода перечеркнула наши планы: у нас туман, не политический, а настоящий туман в той местности, где мы должны были приземлиться. Никто не знает, есть ли у нас возможность туда попасть", — сказал Габриэль, обращение которого транслировал телеканал N24.

Он также сказал, что принято решение, что "визит в Украину, в Донбасс, к этой линии соприкосновения и конфронтации будет возможность повторить через 14 дней, если позволит погода".

Габриэль добавил, что политические переговоры с украинской стороной были проведены в среду.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.