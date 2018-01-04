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    Глава МИД Германии прокомментировал отмену поездки в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (411)

    (обновлено: )57805
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что принято решение, что "визит в Украину, в Донбасс, к этой линии соприкосновения и конфронтации будет возможность повторить через 14 дней, если позволит погода".
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил журналистам, что его поездка на линию разграничения в Донбассе перенесена из-за тумана на 2 недели.

    В Донбассе нет реального перемирия - Климкин. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    В Донбассе нет реального перемирия - МИД

    Глава внешнеполитического ведомства Германии находится с визитом в Украине 3-4 января. Как заявили ранее в МИД ФРГ, в четверг Габриэль вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным должен был посетить участок линии разграничения в районе Мариуполя, встретиться там с сотрудниками СММ ОБСЕ. В четверг Климкин сообщил, что поездка Габриэля на линию разграничения в районе Мариуполя отменена.

    "Мы потерпели неудачу, погода перечеркнула наши планы: у нас туман, не политический, а настоящий туман в той местности, где мы должны были приземлиться. Никто не знает, есть ли у нас возможность туда попасть", — сказал Габриэль, обращение которого транслировал телеканал N24.

    Он также сказал, что принято решение, что "визит в Украину, в Донбасс, к этой линии соприкосновения и конфронтации будет возможность повторить через 14 дней, если позволит погода".

    Габриэль добавил, что политические переговоры с украинской стороной были проведены в среду.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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