Визит главы МИД Германии в Донбасс сорвался

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Поездка главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля на линию разграничения в районе Мариуполя отменена, сообщил утром в четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Габриэль накануне прибыл в Киев и, как сообщало внешнеполитическое ведомство Германии, в четверг он планировал посетить Донбасс.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Павел Климкин/Twitter, 4 января 2018

Как заявил накануне министр иностранных дел Германии, Берлин скептически относится к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе.

До приезда в Украину Габриэль отмечал, что конфликт на востоке Украины "не заморожен и не забыт нами, он крайне актуален и взрывоопасен". По словам министра, Берлин "будет продолжать делать все для того, чтобы найти решение для этого конфликта, которое принесет мир в регион".

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.