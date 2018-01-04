наверх
04.01.201812:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Визит главы МИД Германии в Донбасс сорвался

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (411)

    (обновлено: )1015311
    По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, визит его коллеги из Германии Зигмара Габриэля в Донбасс отменили из-за погодных условий. Он добавил, что глава МИД Германии осуществит запланированную поезду "позже в этом месяце".
    Зигмар Габриэль и Павел Климкин
    twitter.com/PavloKlimkin

    КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Поездка главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля на линию разграничения в районе Мариуполя отменена, сообщил утром в четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Габриэль накануне прибыл в Киев и, как сообщало внешнеполитическое ведомство Германии, в четверг он планировал посетить Донбасс.

    "Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    Павел Климкин/Twitter, 4 января 2018

    Как заявил накануне министр иностранных дел Германии, Берлин скептически относится к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе.

    В Донбассе нет реального перемирия - Климкин. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    В Донбассе нет реального перемирия - МИД

    До приезда в Украину Габриэль отмечал, что конфликт на востоке Украины "не заморожен и не забыт нами, он крайне актуален и взрывоопасен". По словам министра, Берлин "будет продолжать делать все для того, чтобы найти решение для этого конфликта, которое принесет мир в регион".

    Смотрите также: Соцсети бурно обсуждают новый "перл" Кличко

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Выборы в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает
    Здание НКРЭКУ
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов