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    Павел Рудяков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 180
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    Поздравление Павла Рудякова с 8 марта. Видео
    Политолог пожелал женщинам солнышка и побольше улыбок 
    16:42 08.03.2018
    168
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков пожелал лучшей половине человечества солнышка, улыбок на работе, дома, в метро и чтобы все получилось в этот день.
    Рудяков о пресс-конференции Порошенко: оратор он хороший, но денег не дают. Видео
    Рудяков о пресс-конференции Порошенко: оратор хороший, но денег не дают 
    21:00 02.03.2018
    275Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков уверен, что проведение пресс-конференции Петра Порошенко – ошибка команды президента.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Прессуха Порошенко и США
    15:11 28.02.2018
    1183Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    По мнению политического эксперта Павла Рудякова, большую часть своего общения с массмедиа президент Петр Порошенко посвятит разъяснению того, как Украина дальше будет строить свои отношения с РФ.
    Павел Рудяков
    Цель №1: вместо мира для Донбасса, консервация богатой "кормушки"
    08:50 26.02.2018
    2132Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Влиятельным группам из "партии войны" и "партии военных бенефициаров" не нужна "реинтеграция" Донбасса. Их интерес в том, чтобы кровоточащая рана на востоке страны, продолжая кровоточить, увеличивала их барыши.
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Лишив суды госохраны, власть заложит бомбу под судебную реформу - эксперт
    06:16 20.02.2018
    213Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает заявление главы МВД давлением на суды в целом и на Шевченковский райсуд в частности.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Климкину придется объяснить ЕС, почему не работает полиция - Рудяков
    05:18 20.02.2018
    1445Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что в ПАСЕ сейчас не будет реакции на обращение Госдумы РФ по поводу погромов радикалов в Киеве.
    Павел Рудяков
    Рудяков: после Мюнхена Порошенко перестанет быть "ястребом"
    11:12 16.02.2018
    4005Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Существенных прорывов по Донбассу в Мюнхене не произойдет, но там вполне могут сделать первый шаг к реализации уже существующих договоренностей, прогнозирует политолог Павел Рудяков.
    Рудяков о недоверии украинцев к власти: общество перешагнуло опасную грань. Видео
    Украинцы уже перешагнули опасную грань недоверия власти - политолог 
    05:36 05.02.2018
    752Политический кризис: страна в тупике
    По словам директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, недоверие стало экзистенциальной особенностью украинцев – "мы мало кому доверяем".
    Рудяков об увольнении Насирова с должности главы ГФС. Видео
    Увольнение Насирова совпало с визитом Луценко в Брюссель - политолог 
    04:33 04.02.2018
    202Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков напомнил, что скоро уже будет год, как задерживали Романа Насирова (в ночь на 7 марта 2017 года).
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: мы на грани, а кое-где и за гранью международной изоляции
    11:55 29.01.2018
    1410ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Украина находится на грани международной изоляции в значительной степени благодаря бестолковой безграмотной позиции и деятельности Министерства иностранных дел Украины и лично министра Климкина, считает политолог-международник Павел Рудяков.
    Нацизм в Польше
    Нацизм в Польше крепнет. Украинцам готовиться к погромам?
    18:58 25.01.2018
    3666Бунт оппозиции. Акции протеста в Польше
    Накрывшие Европу ультра-правые тенденции неожиданно нашли поддержку в Польше. Заигрывание с идеями Гитлера в стране, едва ли не больше всех пострадавшей от нацизма в годы Второй мировой войны, может сказаться и на украинских гастарбайтерах.
    Павел Рудяков
    Рудяков: и в резолюции ПАСЕ есть позитивные моменты
    12:55 25.01.2018
    245Резолюция ПАСЕ по Украине
    Несомненный плюс принятого документа – что там речь идет о гуманитарной ситуации в Донбассе, поскольку за требованиями безопасности и политического урегулирования о жителях региона вспоминали редко, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Павел Рудяков о миллиардах Луценко. Видео
    Скоро будут говорить о "миллиардах Луценко" - Рудяков 
    04:37 20.01.2018
    1371
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков убежден, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже исчерпал кредит доверия, поэтому его заявлениям о "деньгах Януковича" верится с трудом.
    Безвизовый режим Украины с ЕС. На польско-украинской границе
    Нелегальные мигранты. Польша откажется, Украина согласится
    08:29 09.01.2018
    3533
    Если в Украину попадет более-менее ощутимое количество беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, не исключено, что ксенофобия и культурные различия породят серьезные проблемы.
    Президент Петр Порошенко
    Где гордость и где слава? Ищем истину в словах Порошенко
    17:59 08.01.2018
    2502
    Попытки представить ВСУ символом национальной "истории успеха" проваливаются, сталкиваясь с прозой жизни. Ресурсы, закачиваемые в Минобороны, исчезают почти бесследно.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Украину заставят принять беженцев вместо Польши
    15:56 06.01.2018
    3073Мигранты штурмуют ЕС
    Поляки в качестве компромисса с Еврокомиссией предложат территорию Украины для размещения тех беженцев, которых надо было размещать в Польше. Только это будет уже не 7 тысяч, а тысяч 20, считает эксперт-международник Павел Рудяков.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: чего ждать от визита главы МИД ФРГ в Украину
    18:11 04.01.2018
    925
    Украина не продвинулась на пути выполнения минских договоренностей, но наступает момент, когда молча отсиживаться уже не получится, считает эксперт Павел Рудяков.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Россия ответит на "биометрику" уже скоро, весной
    19:44 02.01.2018
    6381Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, какими будут ответные шаги РФ на введение биометрического контроля, нельзя сказать определенно, но они последуют обязательно, поскольку такова международная практика.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Доносов мало не бывает, или "Стукачи" боятся адвокатов
    08:10 28.12.2017
    776
    Доносительство приобретает у нас характер стихийного бедствия, становясь нормой жизни. "Стучать", прикрываясь благом Родины, считается теперь не бесчестьем, а особой честью, обязанностью, священным долгом гражданина.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Бросая народу копейки, власть забирает много больше - Рудяков
    02:52 27.12.2017
    449Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире "ГС" заявил, что рост экономики в Украине – "бумажный", и не позволяет правительству увеличивать расходы.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Павел Рудяков
    Рудяков: после Мюнхена Порошенко перестанет быть "ястребом"
    11:12 16.02.2018
    4005
    Существенных прорывов по Донбассу в Мюнхене не произойдет, но там вполне могут сделать первый шаг к реализации уже существующих договоренностей, прогнозирует политолог Павел Рудяков.
    Павел Рудяков
    Цель №1: вместо мира для Донбасса, консервация богатой "кормушки"
    08:50 26.02.2018
    2132
    Влиятельным группам из "партии войны" и "партии военных бенефициаров" не нужна "реинтеграция" Донбасса. Их интерес в том, чтобы кровоточащая рана на востоке страны, продолжая кровоточить, увеличивала их барыши.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Климкину придется объяснить ЕС, почему не работает полиция - Рудяков
    05:18 20.02.2018
    1445
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что в ПАСЕ сейчас не будет реакции на обращение Госдумы РФ по поводу погромов радикалов в Киеве.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Прессуха Порошенко и США
    15:11 28.02.2018
    1183
    По мнению политического эксперта Павла Рудякова, большую часть своего общения с массмедиа президент Петр Порошенко посвятит разъяснению того, как Украина дальше будет строить свои отношения с РФ.
    Рудяков о пресс-конференции Порошенко: оратор он хороший, но денег не дают. Видео
    Рудяков о пресс-конференции Порошенко: оратор хороший, но денег не дают 
    21:00 02.03.2018
    275
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков уверен, что проведение пресс-конференции Петра Порошенко – ошибка команды президента.
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Лишив суды госохраны, власть заложит бомбу под судебную реформу - эксперт
    06:16 20.02.2018
    213
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает заявление главы МВД давлением на суды в целом и на Шевченковский райсуд в частности.
    Поздравление Павла Рудякова с 8 марта. Видео
    Политолог пожелал женщинам солнышка и побольше улыбок 
    16:42 08.03.2018
    168
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков пожелал лучшей половине человечества солнышка, улыбок на работе, дома, в метро и чтобы все получилось в этот день.
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