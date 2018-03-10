Влиятельным группам из "партии войны" и "партии военных бенефициаров" не нужна "реинтеграция" Донбасса. Их интерес в том, чтобы кровоточащая рана на востоке страны, продолжая кровоточить, увеличивала их барыши.
Украина находится на грани международной изоляции в значительной степени благодаря бестолковой безграмотной позиции и деятельности Министерства иностранных дел Украины и лично министра Климкина, считает политолог-международник Павел Рудяков.
Накрывшие Европу ультра-правые тенденции неожиданно нашли поддержку в Польше. Заигрывание с идеями Гитлера в стране, едва ли не больше всех пострадавшей от нацизма в годы Второй мировой войны, может сказаться и на украинских гастарбайтерах.
Несомненный плюс принятого документа – что там речь идет о гуманитарной ситуации в Донбассе, поскольку за требованиями безопасности и политического урегулирования о жителях региона вспоминали редко, отмечает политолог Павел Рудяков.
Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков убежден, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже исчерпал кредит доверия, поэтому его заявлениям о "деньгах Януковича" верится с трудом.
Поляки в качестве компромисса с Еврокомиссией предложат территорию Украины для размещения тех беженцев, которых надо было размещать в Польше. Только это будет уже не 7 тысяч, а тысяч 20, считает эксперт-международник Павел Рудяков.
По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, какими будут ответные шаги РФ на введение биометрического контроля, нельзя сказать определенно, но они последуют обязательно, поскольку такова международная практика.
Доносительство приобретает у нас характер стихийного бедствия, становясь нормой жизни. "Стучать", прикрываясь благом Родины, считается теперь не бесчестьем, а особой честью, обязанностью, священным долгом гражданина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Влиятельным группам из "партии войны" и "партии военных бенефициаров" не нужна "реинтеграция" Донбасса. Их интерес в том, чтобы кровоточащая рана на востоке страны, продолжая кровоточить, увеличивала их барыши.
Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков убежден, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже исчерпал кредит доверия, поэтому его заявлениям о "деньгах Януковича" верится с трудом.
Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков убежден, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже исчерпал кредит доверия, поэтому его заявлениям о "деньгах Януковича" верится с трудом.
По словам политолога Павла Рудякова, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер - "черный демон минского процесса", который повышал ставки на переговорах, из-за чего его встречи с Владиславом Сурковым "представлялись как заведомо обреченные на провал".
По мнению политолога, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, как квалифицировать действия НАБУ – как привет Авакову или ответ Авакову, могут быть различные варианты ответа.
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива", заявил, что выгоду от "церковных" законов извлекут "филаретовцы" и та часть УПЦ, которые настроены на альянс с "филаретовцами".
Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков назвал происходящее вокруг "блокады" абсурдной ситуацией, в которой "все против чего-то, все за что-то, все хотят добра кому-то, но интересы — очень различные".
С точки зрения любого права, чистой юриспруденции обосновать нелегитимность Виктора Януковича как президента невозможно, заявил на круглом столе политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
По мнению политолога, директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, функция нового главы АП Игоря Райнина "будет заключаться в том, чтобы закручивать гайки и внутри АП, и во внешней среде".
Как заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков, новые транши не остановят падение экономики. Состояние украинской экономики далеко от стабильного.
Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков прокомментировал ситуацию с "дымовой атакой" на столицу и другие регионы страны во время заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.