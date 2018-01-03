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    Политика

    Глава МИД ФРГ призвал к восстановлению границ Украины

    (обновлено: )65207
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отметил, что необходимо возобновить границы Украины и призвал вернуть российских офицеров в состав СЦКК.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к выполнению минских соглашений для установления реального перемирия в Донбассе и к восстановлению территориальной целостности Украины.

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    "Надо продолжать выполнение минских соглашений и содействовать тому, чтобы было установлено настоящее перемирие, чтобы был установлен длительный мир и были возобновлены границы Украины", — сказал Габриэль в среду на брифинге в Киеве.

    Глава МИД Германии также заявил, что выступает за возвращение российских офицеров в состав СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня). "Важно убедить российское правительство, чтобы они вернулись", — сказал министр.

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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