Глава МИД ФРГ призвал к восстановлению границ Украины

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к выполнению минских соглашений для установления реального перемирия в Донбассе и к восстановлению территориальной целостности Украины.

"Надо продолжать выполнение минских соглашений и содействовать тому, чтобы было установлено настоящее перемирие, чтобы был установлен длительный мир и были возобновлены границы Украины", — сказал Габриэль в среду на брифинге в Киеве.

Глава МИД Германии также заявил, что выступает за возвращение российских офицеров в состав СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня). "Важно убедить российское правительство, чтобы они вернулись", — сказал министр.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.