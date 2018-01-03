Тука назвал примерные сроки следующего обмена пленными в Донбассе

РИА Новости | Перейти в фотобанк Кто эти люди, отказники в обмене пленными Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука рассчитывает, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может состояться в январе или феврале.

"Я надеюсь, возможно, даже в январе-феврале", — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, когда может начаться следующий этап обмена пленными.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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