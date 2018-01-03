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    Тука назвал примерные сроки следующего обмена пленными в Донбассе

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (420)

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    Следующий этап обмена пленными в Донбассе может состояться в январе или феврале, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кто эти люди, отказники в обмене пленными
    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука рассчитывает, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может состояться в январе или феврале.

    "Я надеюсь, возможно, даже в январе-феврале", — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, когда может начаться следующий этап обмена пленными.

    В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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