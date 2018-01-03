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    Марчук об оружии США. Большой войны в Донбассе не будет

    (обновлено: )34304
    Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что оружие, которое предоставит США, является оборонительным, а не наступательным.
    Евгений Марчук
    УНИАН

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук не видит угрозы большой войны в Донбассе из-за решения США предоставить Киеву летальное оборонительное оружие.

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    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

    "На мой взгляд, никакой угрозы нет", — сказал Марчук, отвечая на вопрос, есть ли угроза большой войны из-за решения США по предоставлению Киеву оружия.

    Он отметил, что оружие, которое предоставит США, является оборонительным, а не наступательным, хотя это оружие и является летальным.

    Он также рассказал, какое число оружия США намерены поставить Украине. "Там 200 с чем-то самих боеприпасов и 35, кажется, пусковых установок. Слушайте, ну с таким количеством на 700 танков — то что сейчас обнаружено (у ополченцев в Донбассе) — это же ничего не дает, тем более, если они (танки) спрятаны ", — рассказал Марчук.

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