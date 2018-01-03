В Киеве озвучили новую дату переговоров по обмену пленными в Донбассе

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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Представители Украины в ближайшую пятницу проведут встречу по вопросу нового обмена пленными с ополченцами Донбасса, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

По его словам, на 5 января представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко "назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу".

"Будет обсуждаться новый процесс возможной передачи, и будут готовиться документы, потому что надо подготовить списки тех, кто будет обмениваться, пройти процесс верификации", — рассказал Чернышев в эфире телеканала "112 Украина", не уточнив состава участников встречи.

Ранее в среду замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может пройти в январе или феврале.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

Президент Петр Порошенко после этого обмена заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными, рассчитывает, что 10 января пройдет первая встреча по этому вопросу.