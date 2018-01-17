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    Рада отклонила поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (302)

    (обновлено: )1213153
    В парламенте Украины нашлось лишь 72 голоса при необходимых 226 для принятия поправки в закон о реинтеграции Донбасса. Рада пытается принять закон уже второй день.
    Заседание Верховной Рады Украины
    Верховная Рада Украины

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании в среду отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

    Заседание Верховной рады Украины
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
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    Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Ранее эту поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести инициативу на голосование.

    Напомним, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении началось на первом заседании Верховной Рады в 2018 году. Депутаты уже рассмотрели 617 поправок из 673.

    Около 14.00 спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии утреннего заседания парламента 17 января. В следующий раз депутаты соберутся в четверг, 18 января.

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    Накануне Парубий признал, что рассмотрение закона о реинтеграции может затянуться. Народный депутат Борислав Береза сообщил, что его коллегам вечером 16 января пришли смс-сообщения с информацией о переносе решающего голосования на января. Часть депутатов тут же покинула сессионный зал.

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