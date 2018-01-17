Рада отклонила поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании в среду отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее эту поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести инициативу на голосование.

Напомним, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении началось на первом заседании Верховной Рады в 2018 году. Депутаты уже рассмотрели 617 поправок из 673.

Около 14.00 спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии утреннего заседания парламента 17 января. В следующий раз депутаты соберутся в четверг, 18 января.

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Накануне Парубий признал, что рассмотрение закона о реинтеграции может затянуться. Народный депутат Борислав Береза сообщил, что его коллегам вечером 16 января пришли смс-сообщения с информацией о переносе решающего голосования на января. Часть депутатов тут же покинула сессионный зал.