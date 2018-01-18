У США есть военные варианты для поддержки дипломатии по КНДР - Госдеп

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. У США есть военные варианты решения проблемы КНДР, которые могут помочь в дипломатических усилиях, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"У министра обороны (США Джеймса) Мэттиса есть очень сильные военные варианты, которые поддерживают меня. И это дает мне больше возможностей для решения вопроса", — сказал он, выступая в Стэнфордском университете.

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Тиллерсон отметил важную роль Китая в решении проблемы КНДР. Он сказал, что во время дипломатических переговоров с китайскими коллегами говорит им: "Если вы не решите вопрос, эти ребята (военные США) должны будут воевать. Мы не хотим этого".

"Нам предстоит долгий путь, но мы, как и все мировое сообщество, нацелены на денуклеаризацию КНДР. И мы будем настаивать на ней, пока не добьемся своей цели", — добавил он.

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итуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".