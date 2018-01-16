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    В мире

    Генсек ООН о ситуации вокруг КНДР: войны еще можно избежать

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (804)

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    По словам генсека, есть надежда, что "серьезный процесс приведет к денуклеаризации на Корейском полуострове": "Есть окно возможностей, и это окно возможностей, с моей точки зрения, поможет избежать войны".
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. 

    Армия КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    КНДР готова нанести ядерный удар по Вашингтону. Реакция в мире
    В нынешней ситуации войны на Корейском полуострове можно избежать и важно не упустить эту возможность, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

    По его словам, есть надежда, что "серьезный процесс приведет к денуклеаризации на Корейском полуострове".

    "Есть окно возможностей, и это окно возможностей, с моей точки зрения, поможет избежать войны, но важно не упустить эту возможность", — заявил глава всемирной организации на пресс-конференции во вторник.

    Последние события вокруг КНДР — переговоры представителей КНДР и Южной Кореи и решение отправить северокорейскую делегацию на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, Гутерреш назвал обнадеживающими.

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