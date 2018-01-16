Генсек ООН о ситуации вокруг КНДР: войны еще можно избежать

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.

В нынешней ситуации войны на Корейском полуострове можно избежать и важно не упустить эту возможность, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, есть надежда, что "серьезный процесс приведет к денуклеаризации на Корейском полуострове".

"Есть окно возможностей, и это окно возможностей, с моей точки зрения, поможет избежать войны, но важно не упустить эту возможность", — заявил глава всемирной организации на пресс-конференции во вторник.

Последние события вокруг КНДР — переговоры представителей КНДР и Южной Кореи и решение отправить северокорейскую делегацию на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, Гутерреш назвал обнадеживающими.