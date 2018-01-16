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    В мире

    Прячьтесь под землей. Японцев по ошибке напугали запуском ракеты КНДР

    (обновлено: )127
    В СМИ было размещено сообщение о том, что "Северная Корея, по всей видимости, запустила ракету... Правительство призывает людей укрыться внутри зданий или под землей".
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
    REUTERS KCNA/via REUTERS

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Японский телеканал NHK во вторник, 16 января, ошибочно распространил предупреждение о запуске ракеты из КНДР, передает Reuters.

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    На сайте телеканала было размещено сообщение о том, что "Северная Корея, по всей видимости, запустила ракету… Правительство призывает людей укрыться внутри зданий или под землей". 

    Такое же предупреждение было отправлено японцам на мобильные телефоны через службу распространения новостей NHK.

    Но уже через пять минут вещатель выпустил еще одно сообщение на веб-сайте, в котором говорилось, что никакого правительственного предупреждения не было.

    "Это произошло из-за неправильного использования оборудования для отправки новостей в Интернет. Мы очень сожалеем", — сказал диктор NHK в выпуске новостей.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в нынешней ситуации войны на Корейском полуострове можно избежать и важно не упустить эту возможность.

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