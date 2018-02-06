Украина напросилась на очередной виток дипломатической войны с Польшей

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада во вторник осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его.

В заявлении говорится, что парламент Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью воспринял решение польского парламента, которое, по мнению депутатов, "открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе".

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"Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического", — говорится в заявлении.

По мнению депутатов, приятный в Польше закон противоречит содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Депутаты парламента также выразили обеспокоенность разжиганием антиукраинских настроений и созданием "атмосферы давления и запугивания" в отношении почти миллиона украинцев, которые работают в Польше.

Несмотря на обращение Верховной Рады, президент Польши Анджей Дуда все же подписал закон. Президент Польши отметил, что этот закон очень важен для поляков, ведь связан с исторической памятью польского народа, учитывая, что многие поляки пострадали в годы Второй мировой войны от рук нацистов. Президент Польши выразил удовлетворение по поводу того, что этот закон вызывает значительные эмоции в Польше и за рубежом, ведь это не позволяет забыть о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны.

Он также заверил, что в Польше не может быть места ксенофобии, ненависти на национальной и этнической почве и расовой дискриминации, и в первую очередь – антисемитизму.

По мнению политолога, руководителя аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева все это приведет к очередному витку дипломатической войны с Польшей.

"Несмотря на то, что решение Рады выглядит достаточно сбалансированным, но все равно осадочек у поляков остался. Там, совершенно очевидно, содержится негативная оценка этого шага, но тут же надо оглядываться на электорат, на избирателей. Судя по тому, что Дуда подписал закон очень оперативно и без каких-либо серьезных замечаний, все это будет идти дальше по восходящей. Как только Верховная Рада попросила его ветировать, Дуда подписал — вот это мы имеем в сухом остатке. Хотя в заявлении ушли от жесткой политической риторики, но акценты явно не те, которые говорят о поиске какого-то компромисса. То есть, подобное столкнулось с подобным", — сказал Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению политолога, для Украины это контрпродуктивная линия, поскольку Польша находится в более сильной позиции, чем Украина.

"Понятно, что в Польше у власти находятся такие же националисты, как и те, которые диктуют вот эту политику этнического национализма. Во внешней политике страна должна руководствоваться своими интересами, а не догматами интегрального национализма времен Донцова, Бандеры. Когда эти догматы переносятся во внешнюю политику, мы получаем внешнеполитический дефолт — за один год мы, по-моему, только с одной страной не испортили отношения — мы последовательно портим отношения с нашими соседями. Разумная политика страны базируется прежде всего на партнерских дружественных отношениях с соседями по максимуму, чем больше будет друзей, тем сильнее страна", — заключил Золотарев.