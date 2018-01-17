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    Порошенко на встрече с дипломатами: Кремлю никогда нельзя верить

    (обновлено: )11518
    На встрече с главами диппредставительств президент заявил, что "самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина".
    Встреча президента Петра Порошенко с главами дипломатических представительств и международных организаций
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Россия хочет вернуть Украину в свою сферу влияния, в связи с чем доверять Москве нельзя, заявил президент Петр Порошенко.

    Украинское фото
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    "Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", — заявил Порошенко на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств. 

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    По его мнению, надо брать уроки из истории, которые говорят, что агрессору нельзя верить и нельзя его "умиротворять".

    "Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы – царский, коммунистический или псевдо-демократический", — заявил президент.

    Москва ранее заявляла, что не является стороной украинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе. 

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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