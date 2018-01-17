Порошенко на встрече с дипломатами: Кремлю никогда нельзя верить

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Россия хочет вернуть Украину в свою сферу влияния, в связи с чем доверять Москве нельзя, заявил президент Петр Порошенко.

"Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", — заявил Порошенко на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств.

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По его мнению, надо брать уроки из истории, которые говорят, что агрессору нельзя верить и нельзя его "умиротворять".

"Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы – царский, коммунистический или псевдо-демократический", — заявил президент.

Москва ранее заявляла, что не является стороной украинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.