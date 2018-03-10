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    Hyperloop

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Остап Ибрагимович... Омелян. Кто заплатит за фантазии министра?
    17:16 05.03.2018
    1953
    Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    Тренд дня, Hyperloop: "Новый бред за бюджетные деньги"
    13:16 23.02.2018
    1024
    Блогеры и политологи прокомментировали очередную одиозную идею министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который анонсировал строительство площадки для Hyperloop.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Остап Ибрагимович... Омелян. Кто заплатит за фантазии министра?
    17:16 05.03.2018
    1953
    Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    Тренд дня, Hyperloop: "Новый бред за бюджетные деньги"
    13:16 23.02.2018
    1024
    Блогеры и политологи прокомментировали очередную одиозную идею министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который анонсировал строительство площадки для Hyperloop.
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