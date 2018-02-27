Hyperloop в Украине. Грйсман сделал заявление

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что никаких решений о строительстве в Днепре тестовой площадки для Hyperloop Кабмин не принимал, передает УНИАН.

По поводу того, по какому принципу осуществлялся выбор города и как скажется внедрение Hyperloop на экономике, Гройсман заявил, что никаких комментариев по этому поводу не даст.

"Правительство не принимало никаких решений относительно реализации этого проекта, это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать," — заявил премьер-министр.

По словам Гройсмана, если министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, который выдвинул идею построить Hyperloop, понадобится его содействие, он его предоставит в полной мере.

"Я помогу, но я больше занимаюсь метро в Днепре", — объяснил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.