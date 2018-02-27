наверх
27.02.201819:04
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Hyperloop в Украине. Грйсман сделал заявление

    (обновлено: )25302
    Гройсман заявил, что правительство не принимало никаких решений относительно реализации проекта по Hyperloop: "Это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что никаких решений о строительстве в Днепре тестовой площадки для Hyperloop Кабмин не принимал, передает УНИАН.

    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    dp.vgorode.ua
    Тренд дня, Hyperloop: "Новый бред за бюджетные деньги"

    По поводу того, по какому принципу осуществлялся выбор города и как скажется внедрение Hyperloop на экономике, Гройсман заявил, что никаких комментариев по этому поводу не даст.

    "Правительство не принимало никаких решений относительно реализации этого проекта, это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать," — заявил премьер-министр.

    По словам Гройсмана, если министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, который выдвинул идею построить Hyperloop, понадобится его содействие, он его предоставит в полной мере.

    "Я помогу, но я больше занимаюсь метро в Днепре", — объяснил он.

    Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Зима в Одессе
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Курт Волкер. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие