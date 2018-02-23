Порошенко "раскрыл тайну" выхода General Electric на украинский рынок

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что привлечь на украинский рынок американскую компанию General Еlectric удалось благодаря переговорам с президентом США Дональдом Трампом в июне прошлого года. Об этом Порошенко рассказал, выступая на церемонии подписания соглашения между "Укрзализныцей" и GE, сообщает "Укринформ".

Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране. На официальной церемонии подписания соглашения в Киеве присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

"Могу раскрыть тайну сегодня, с чего это все началось. В июне во время моего визита в США, в Вашингтон, в Белый дом во время моей встречи с президентом США Дональдом Трампом мы договорились о том, что мы должнв наполнить украинско-американские отношения конкретным практическим содержанием. И это произошло", — сказал глава государства.

Он отметил, что удалось договориться о сотрудничестве в оборонной, энергетической сферах, в машиностроении, транспортном строительстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, об увеличении американских инвестиций в Украину.

Следствием таких договоренностей, по словам Порошенко, в том числе и стал приход в Украину General Еlectric.