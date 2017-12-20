Омелян о масштабном ежегодном воровстве в "Укрзализныце"

Из бюджета ПАО "Укрзализныця" крадется минимум 15 миллиардов гривен ежегодно, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"По моим оценкам, минимум 15 млрд гривен ежегодно крадется из бюджета "Укрзализныци" в частные карманы. 15 млрд гривен — это строительство скоростного пути между Одессой и Киевом. 15 млрд гривен в следующем году — это строительство евроколеи между Киевом и Львовом", — подчеркнул Омелян в эфире UMN.

Читайте также — Карасев: Омелян попался на коррупции. Что дальше?

"Мы имеем в течение двух лет неграбежа совершенно новый транспортный коридор, который соединяет нас с Европой. На третий год закупаем современный подвижной состав и двигаемся по стране со скоростью 200 км/час. Это стоит реформы? Стоит. Это стоит борьбы за "Укрзализныцю"? Стоит", — отметил министр.

Отметим, что Омелян уже не однократно заявлял о миллиардных потерях "Укрзализныци" от коррупции.