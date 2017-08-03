General Electric возьмется за обновление локомотивного парка "Укрзализныци"

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Компания General Electric и "Укрзализныця" будут сотрудничать по модернизации существующих и изготовлению новых дизельных локомотивов для Украины, первый контракт для обновления парка будет заключен уже в сентябре, сообщает в четверг пресс-служба "Укрзализныци".

"General Electric и ПАО "Укрзализныця" будут развивать сотрудничество для обновления парка тепловозов и сервисного обслуживания со значительной локализацией с использованием комплектующих украинского производства и мощностей украинских предприятий. Это главное условие сотрудничества. Компании задекларировали конкретные направления взаимодействия в письме о намерениях, которое 3 августа в Киеве подписали председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, член правления Марек Роберт Залесный и генеральный менеджер GE Transportation в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки Гокхан Байхан", — говорится в сообщении.

По данным компании, подписанию данного письма о намерениях предшествовали переговоры с руководством GE Transportation в США.

"Планируется, что первый контракт для обновления локомотивного парка "Укрзализныци" будет заключен в сентябре 2017 года. Сотрудничать с компании General Electric по производству и модернизации тепловозов ПАО "Укрзализныця" планирует в течение следующих десяти лет", — говорится в сообщении.

По данным компании, General Electric для локализации производства локомотивов в Украине определит производственную базу среди украинских предприятий.

В июле 2016 года General Electric и ПАО "Укрзализныця" заключили соглашение о взаимопонимании, согласно которому компании договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере обновления парка тепловозов ПАО "Укрзализныця". С сентября 2016 года по февраль 2017 года в Украине проходила демонстрация грузового дизельного локомотива ТЕ33А производства General Electric.

Ранее сообщалось, что публичное акционерное общество "Укрзализныця" объявит тендер на закупку одной тысячи вагонов. Балчун посоветовал украинским производителям вагонов "сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров".