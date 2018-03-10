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    промышленность

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Петр Порошенко в США
    Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США
    15:34 28.02.2018
    1161
    Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
    Шахта Бужанская в Волынской области
    Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине
    18:14 23.02.2018
    593
    По информации Госстата, наибольшее падение в январе 2018 года произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.
    Станция по добыче биогаза
    Эксперт: переходу промышленности на биогаз в Украине мешает государство
    02:18 13.11.2017
    325
    В Европе на сегодняшний день только в Германии 17 тысяч заводов переоборудованы для работы на биогазе, а в Украине - всего два. Об этом в эфире "ГС" рассказала эксперт в сфере энергоэффективности Мария Яковлева.
    Продукция Укроборонпрома на выставке. Архивное фото
    "Укроборонпром" отчитался о финансах полученных за три года
    19:40 14.08.2017
    101
    Согласно заявлению пресс-службы "Укроборонпрома", обеспечив полное выполнения гособоронзаказа и увеличив мощности предприятий для других заказчиков, "Укроборонпром" уплатил в бюджет Украины 12,4 млрд гривен.
    Пендзин о госдолге Украины: спасет ситуацию только рост промышленности. Видео
    Экономику Украины спасет только рост ВВП и промышленности - эксперт 
    23:02 01.06.2017
    776Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам исполнительного директора Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олега Пендзина, единственным источником, который может спасти экономику Украины, является рост ВВП и рост промышленного производства.
    Военная техника на территории предприятия Укроборонпром
    Бровченко: 2016-й стал самым прогрессивным в реформировании ОПК Украины
    04:43 10.02.2017
    160Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко в эфире ГС отметил, что до 2014 года развитие ОПК базировалось на старой советской системе.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" понизит цену на газ для промышленности на 3%
    17:47 19.12.2016
    202Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Согласно справки, опубликованной компанией, стоимость газа варьируется в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.
    Мотор Сич
    Украина достигла колоссальных успехов в деиндустриализации, себе на горе
    11:56 11.12.2016
    29775Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Колоссальный упадок индустрии в Украине не предвещает ничего хорошего в будущем. Вопрос: за что продавать – за евро или рубли, стал важнее первоначального вопроса: производить или нет?
    Заседание Совета Национальной безопасности и обороны Украины. Архивное фото
    Если СНБО выносит решение по ОПК, это очень серьезно - Козий
    10:30 04.08.2016
    2915АТО: в предчувствии военного положения.
    Президент ввел в действие решение СНБО о мерах по развитию ОПК Украины. Военный эксперт Игорь Козий считает, что если за два предыдущих года ничего не было разработано, то и сейчас это очередная попытка создать "серьезное лицо при непонятной игре".
    Работа на Южмаше. Архивное фото
    Промышленность, умноженная на ноль: полная деиндустриализация Украины
    16:40 06.03.2016
    23928Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Из списка крупнейших налогоплательщиков Украины исчезли промышленные предприятия. Больше всех налогов платят "Нафтогаз", табачные компании "Филип Морис Украина" и "Джей Ти Интернешнл Украина". Машиностроение и аграрии замыкают рейтинг из ста компаний.
    Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко
    Украина и Туркменистан откроют торговые палаты - Минрегион
    20:14 13.12.2015
    305
    Как сообщается, Меморандум о создании торговых палат и украинско-туркменского совета по промышленной политике даст возможность материализации совместных договоренностей и увеличения поставок продукции и услуг украинскими предприятиями.
    Экономика
    Спад промпроизводства в Украине июне замедлился до 18,1% – Госстат
    18:13 17.07.2015
    140Украина, экономика, катастрофа
    По сравнению с маем 2015 года рост промпроизводства в июне составил 1,5%. С начала года, в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 20,5%.
    Экономика. Архивное фото
    Смутное будущее. Украинская промышленность исчерпала свои ресурсы
    16:12 22.02.2015
    2289
    С кого брать пример и что делать Украине, чтобы привести экономические показатели в норму и продолжить рост, радиостанция Голос Столицы узнала у экономического эксперта Сергея Щербины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Петр Порошенко в США
    Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США
    15:34 28.02.2018
    1161
    Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
    Шахта Бужанская в Волынской области
    Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине
    18:14 23.02.2018
    593
    По информации Госстата, наибольшее падение в январе 2018 года произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.
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