Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
В Европе на сегодняшний день только в Германии 17 тысяч заводов переоборудованы для работы на биогазе, а в Украине - всего два. Об этом в эфире "ГС" рассказала эксперт в сфере энергоэффективности Мария Яковлева.
Согласно заявлению пресс-службы "Укроборонпрома", обеспечив полное выполнения гособоронзаказа и увеличив мощности предприятий для других заказчиков, "Укроборонпром" уплатил в бюджет Украины 12,4 млрд гривен.
По словам исполнительного директора Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олега Пендзина, единственным источником, который может спасти экономику Украины, является рост ВВП и рост промышленного производства.
Президент ввел в действие решение СНБО о мерах по развитию ОПК Украины. Военный эксперт Игорь Козий считает, что если за два предыдущих года ничего не было разработано, то и сейчас это очередная попытка создать "серьезное лицо при непонятной игре".
Из списка крупнейших налогоплательщиков Украины исчезли промышленные предприятия. Больше всех налогов платят "Нафтогаз", табачные компании "Филип Морис Украина" и "Джей Ти Интернешнл Украина". Машиностроение и аграрии замыкают рейтинг из ста компаний.
Как сообщается, Меморандум о создании торговых палат и украинско-туркменского совета по промышленной политике даст возможность материализации совместных договоренностей и увеличения поставок продукции и услуг украинскими предприятиями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.