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    инфраструктура

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Остап Ибрагимович... Омелян. Кто заплатит за фантазии министра?
    17:16 05.03.2018
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    Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
    Заснеженный памятник Григорию Сковороде в Киеве
    Зачем боксеру город? Для спарринга. А выдержит?
    15:35 18.12.2016
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    На фоне постепенного превращения значительной части Украины в непригодную для жизни территорию оазисами цивилизации остаются крупные города. Однако в них ситуация далеко не безоблачна – процессы деградации коснулись и украинской столицы.
    Взорванный железнодорожный мост на востоке Украины
    Минтранс РФ изучит вопрос о железнодорожной инфраструктуре Донбасса
    02:34 16.02.2015
    235После 15 февраля - мир или война
    В Минтрансе РФ создана временная рабочая группа по вопросам восстановления инфраструктуры железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства пострадавшим территориям юго-восточных районов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Остап Ибрагимович... Омелян. Кто заплатит за фантазии министра?
    17:16 05.03.2018
    1953
    Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
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