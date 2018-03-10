Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
На фоне постепенного превращения значительной части Украины в непригодную для жизни территорию оазисами цивилизации остаются крупные города. Однако в них ситуация далеко не безоблачна – процессы деградации коснулись и украинской столицы.
В Минтрансе РФ создана временная рабочая группа по вопросам восстановления инфраструктуры железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства пострадавшим территориям юго-восточных районов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.