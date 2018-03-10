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    банки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 177
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    Пассажирский поезд
    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"
    14:37 05.03.2018
    1466
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Сбербанк в Одессе. Архивное фото
    Хорошковский передумал покупать "Сбербанк" - СМИ
    11:19 05.03.2018
    407Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    По информации источника, для бизнесмена Валерия Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    В Закарпатье ограбили банк - СМИ
    22:07 03.03.2018
    693Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.
    Денежные купюры Украины
    Банки кредитуют и дерут с граждан безбожно
    08:23 19.02.2018
    879Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Банки постепенно возвращаются на рынок кредитования, выдавая населению потребительские займы. Финучреждения не стесняются заламывать за свои услуги 40-60% годовых, при этом депозиты предлагают под смешные 15%.
    Банкомат
    Афера по-полтавски. "Развели" с банковской картой за пару минут
    15:14 28.01.2018
    3923Криминальные войны в Украине
    Обманутому мужчине неловко, что он повелся на такой прием, сказал мошенникам код, который дал доступ к собственным средствам. Он до сих пор поражен, насколько убедительны были аферисты.
    ПриватБанк
    ТОП тем Украины: будущее "Привата", бой домашнему насилию
    18:57 24.01.2018
    375Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Будущее "ПриватБанка", новый закон против домашнего насилия, необычная история винницкого моржа, а также что даст новое ограничение скорости на дорогах: что обсуждают регионы – в обзоре РИА Новости Украина.
    Инна Рудник
    Ситуация с "Приватом": преступление или чей-то пиар?
    11:13 18.01.2018
    470Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Много вопросов вызывает тот факт, что НБУ в течение 10 лет принимал у "Привата" документы и признавал деятельность банка соответствующей закону, пока из него выводились огромные средства, подчеркнула юрист Инна Рудник.
    Отделение ПриватБанка на Подоле в Киеве
    В Нацбанке сообщили, сколько украли в "ПриватБанке" бывшие владельцы
    13:48 16.01.2018
    2235Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По информации пресс-служба НБУ, кредитные средства "ПриватБанка" были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
    Альфа-Банк
    Крупнейший российский банк отказался обслуживать оборонку из-за санкций
    21:13 03.01.2018
    762США - Россия: санкции преткновения
    По словам первого зампреда совета директоров банка Олега Сысуева, российский оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля "Альфа-банка".
    Национальный банк Украины
    НБУ ликвидировал два банка
    12:51 27.12.2017
    140
    Национальный банк Украины отозвал лицензии у Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка в соответствие с добровольными решениями финансовых учреждений о прекращении банковской деятельности.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко на растяжке между США и олигархами. Экспертиза событий недели
    19:38 22.12.2017
    2904
    Запад устал от украинской коррупции и решил более активно влиять на процессы и отдельных личностей в Украине. При этом президент Порошенко будет вынужден лавировать между Западом и олигархами, прогнозируют эксперты.
    Гривна и доллары
    Тренд дня: страна в шоке от доллара по 30
    13:39 20.12.2017
    5572Курс гривны летит в пропасть
    Экономические эксперты и политологи подвели итоги национализации "ПриватБанка", отметили бездействие регулятора в падении гривны и затронули болезненную тему переименования улиц.
    Отделение ПриватБанка в Киеве
    В суде Лондона "ПриватБанк" требует арестовать имущество бывших владельцев
    12:49 20.12.2017
    300Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    "ПриватБанк" обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам "ПриватБанка", в размере 3 млрд долларов.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве . Архивное фото
    В России опровергли покупку Ярославским "Проминвестбанка"
    16:53 14.12.2017
    215Уход российских банков из Украины
    По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, бизнесмен Александр Ярославский действительно вел переговоры, но до финальной сделки мы не дошли.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    По принципу домино. Сколько банков обанкротятся до конца года
    09:12 03.12.2017
    663
    Эксперт по банковским вопросам, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский заявил, что банкротство грозит незначительным банкам, и это никак не отобразится на финансовом состоянии страны.
    Блокирование отделения Сбербанка в центре Одессы. Архивное фото
    СМИ назвали олигарха, покупающего "Сбербанк"
    10:38 29.11.2017
    1272Уход российских банков из Украины
    Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и головной офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск.
    Виталий Ярема
    Экс-генпрокурор рассказал, кто разграбил банковскую систему Украины
    19:30 26.11.2017
    1894
    Как отметил Виталий Ярема, существует очень много дел относительно разворовывания государственных средств со стороны разных ведомств, однако сегодня ни одно из них так и не довели до ума.
    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Нацбанк понемногу теряет контроль - эксперт
    13:37 23.11.2017
    632Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Новые требования НБУ для увеличения прозрачности операций дадут банкам возможность зарабатывать больше, подчеркнут Александр Савченко.
    ПриватБанк
    От "ПриватБанка" требуют досрочного погашения долгов. Что дальше?
    08:58 08.11.2017
    6020Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    НБУ планирует вывести еще десять банков, которые не смогли докапитализироваться, но это не должно повлиять на рынок в целом, считает эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    ПриватБанк
    Национализация "ПриватБанка": прокуратура заметает следы?
    15:30 27.10.2017
    1017Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Пока Минфин и НБУ судятся с Коломойским за "ПриватБанк", Генпрокуратура решила изъять документы о национализации банка, случившейся в декабре прошлого года. По мнению экспертов, изъятие документов должны узаконить тайную сделку власти с Коломойским по активам "Привата".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Пассажирский поезд
    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"
    14:37 05.03.2018
    1466
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Денежные купюры Украины
    Банки кредитуют и дерут с граждан безбожно
    08:23 19.02.2018
    879
    Банки постепенно возвращаются на рынок кредитования, выдавая населению потребительские займы. Финучреждения не стесняются заламывать за свои услуги 40-60% годовых, при этом депозиты предлагают под смешные 15%.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    В Закарпатье ограбили банк - СМИ
    22:07 03.03.2018
    693
    По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.
    Сбербанк в Одессе. Архивное фото
    Хорошковский передумал покупать "Сбербанк" - СМИ
    11:19 05.03.2018
    407
    По информации источника, для бизнесмена Валерия Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров
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