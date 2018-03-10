По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.
Банки постепенно возвращаются на рынок кредитования, выдавая населению потребительские займы. Финучреждения не стесняются заламывать за свои услуги 40-60% годовых, при этом депозиты предлагают под смешные 15%.
Будущее "ПриватБанка", новый закон против домашнего насилия, необычная история винницкого моржа, а также что даст новое ограничение скорости на дорогах: что обсуждают регионы – в обзоре РИА Новости Украина.
Много вопросов вызывает тот факт, что НБУ в течение 10 лет принимал у "Привата" документы и признавал деятельность банка соответствующей закону, пока из него выводились огромные средства, подчеркнула юрист Инна Рудник.
По информации пресс-служба НБУ, кредитные средства "ПриватБанка" были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
Запад устал от украинской коррупции и решил более активно влиять на процессы и отдельных личностей в Украине. При этом президент Порошенко будет вынужден лавировать между Западом и олигархами, прогнозируют эксперты.
"ПриватБанк" обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам "ПриватБанка", в размере 3 млрд долларов.
Пока Минфин и НБУ судятся с Коломойским за "ПриватБанк", Генпрокуратура решила изъять документы о национализации банка, случившейся в декабре прошлого года. По мнению экспертов, изъятие документов должны узаконить тайную сделку власти с Коломойским по активам "Привата".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Банки постепенно возвращаются на рынок кредитования, выдавая населению потребительские займы. Финучреждения не стесняются заламывать за свои услуги 40-60% годовых, при этом депозиты предлагают под смешные 15%.
По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.