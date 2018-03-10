По словам председатель правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, только до конца года переданная тысяча вагонов принесет 170 млн гривен дохода, а при рентабельности 25% это даст прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн грн.
Визит Порошенко в Вашингтон состоялся, но официальных заявлений никто не сделал, а контракт с главой правления "Укрзализныци" Балчуном был продлен. Эти и другие события 21 июня в эфире "ГС" комментировал политолог Руслан Бортник.
"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 250 туалетов по 1 млн гривен каждый. Такое решение вызвало весьма неоднозначные отзывы. Министр инфраструктуры считает цену завышенной. Впрочем, украинцев уже не раз удивляли необычные покупки госведомств.
Владимир Омелян подчеркнул, что Мининфраструктуры активно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках борьбы с коррупцией в "Укрзализныце". При этом он заявил, что в самой компании борьбы с коррупцией не наблюдается.
Министр инфраструктуры заявил, что на номинационном комитете голосовал против Бальчуна - он не верит, что "человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса".
Как отметил Войцех Балчун, цель кибератаки – внести хаос и посеять панику, но железнодорожники на это не поддались. Он выразил благодарность всем специалистам, которые сработали как одна команда, консолидировали усилия и профессионально выполнили свою работу.
По информации пресс-службы "Укрзализныци", глава государственного предприятия Войцех Балчун считает возможным с помощью антикоррупционной политики и менеджерских мер сэкономить в бюджете госмонополиста около 7 млрд грн.
В числе новоназначенных руководителей госпредприятий наибольшую заработную плату в 1,5 миллиона долларов в год получает гендиректор "Укрзализныци" поляк Войцех Бальчун. Подробнее в инфографике РИА Новости Украина.
"Укрзализныця" находится в критическом состоянии, почти 100% подвижного состава требует капитального ремонта. Найдет ли выход из сложившейся ситуации новый руководитель "УЗ" – неизвестно, заявил советник министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.
Правительство провело первое заседание в новом кадровом составе, Порошенко заявил о получении безвизового режима с ЕС уже летом, при этом ряд депутатов отозвали свои подписи под инициативой об импичменте президенту.
Накануне Еврокомиссия официально предложила отменить визы для Украины. В этот же день стало известно, что своим последним распоряжением на посту спикера ВР премьер-министр Владимир Гройсман поднял зарплату депутатам почти в три раза.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".