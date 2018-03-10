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    Войцех Балчун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Войцех Балчун
    Балчун о достижениях в Украине: выжил и вернулся
    15:17 25.09.2017
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    Балчун добавил, что его команде удалось "значительно улучшить финансовые результаты" "Укрзализныци", которая в 2016 году и первые два квартала 2017-го показала прибыль после нескольких лет убытков.
    Обыски у двух топ-менеджеров Укрзализныци
    Эксперт о коррупции в "Укрзализныце": Балчун боится поплатиться креслом
    23:36 05.08.2017
    397Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    В эфире радиостанции Голос Столицы транспортный аналитик Максим Гардус заявил, что если в "Укрзализныци" уволить одного коррупционера, то посыплется вся конструкция.
    Войцех Балчун
    Балчун заработает на "вагонах Клименко" 170 млн грн
    19:45 04.08.2017
    211Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    По словам председатель правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, только до конца года переданная тысяча вагонов принесет 170 млн гривен дохода, а при рентабельности 25% это даст прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн грн.
    Железнодорожный узел
    "Укрзализныця" получила тысячу вагонов, которые принадлежали компании Клименко
    15:47 04.08.2017
    221Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    После передачи в управление ПАО "Укрзализныця" доход от эксплуатации вагонов с момента ареста до окончательного решения суда будет засчитываться в общий фонд государственного бюджета.
    Локомотив. Архивное фото
    General Electric возьмется за обновление локомотивного парка "Укрзализныци"
    20:56 03.08.2017
    549
    По информации пресс-службы "Укрзализныци", сотрудничать с компании General Electric по производству и модернизации тепловозов ПАО "Укрзализныця" планирует в течение следующих десяти лет.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    "Укрзализныця" собирается купить рекордное количество вагонов
    15:16 02.08.2017
    373
    Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун посоветовал украинским производителям вагонов "сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров".
    Укрзализныця
    "Укрзализныця" вводит "билеты первой минуты" на поезда в Чехию
    17:38 25.06.2017
    489Европа открывает для украинцев свои границы
    Согласно информации, купить билеты в Чехию или из Чехии в Украину по дисконту можно как "туда и обратно", так и только в одном направлении "туда" или "обратно".
    Бортник о визите Порошенко в США, контракте с Балчуном и неприкосновенности
    13:54 22.06.2017
    1063
    Визит Порошенко в Вашингтон состоялся, но официальных заявлений никто не сделал, а контракт с главой правления "Укрзализныци" Балчуном был продлен. Эти и другие события 21 июня в эфире "ГС" комментировал политолог Руслан Бортник.
    Укрзализныця
    В "Укрзализныце" уточнили информацию о повышении стоимости билетов
    17:52 12.06.2017
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    По словам главы публичного акционерного общества "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, в настоящее время стоимость билетов на поезда международного сообщения остаются доступными.
    Укрзализныця хочет купить туалеты по миллиону
    "Золотые" унитазы "Укрзализныци": миллион пишем, два в уме
    17:33 05.04.2017
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    "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 250 туалетов по 1 млн гривен каждый. Такое решение вызвало весьма неоднозначные отзывы. Министр инфраструктуры считает цену завышенной. Впрочем, украинцев уже не раз удивляли необычные покупки госведомств.
    Владимир Омелян
    Омелян: показатели Бальчуна об экономии - блеф и подтасовка
    13:06 25.01.2017
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    Владимир Омелян подчеркнул, что Мининфраструктуры активно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках борьбы с коррупцией в "Укрзализныце". При этом он заявил, что в самой компании борьбы с коррупцией не наблюдается.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Омелян: Бальчун - капризный шоумен, а не акула бизнеса
    19:54 20.01.2017
    254
    Министр инфраструктуры заявил, что на номинационном комитете голосовал против Бальчуна - он не верит, что "человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса".
    Генеральный директор ПАО Укрзализныця Войцех Бальчун
    Бальчун: Мининфраструктуры блокировало решения руководства "Укрзализныци"
    19:38 20.01.2017
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    Бальчун подчеркнул, что все обвинения руководства компании в отсутствии результата безосновательны, а успехи стали возможны благодаря поддержке со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.
    Скоростной поезд
    "Укрзализныця" восстановила продажу билетов онлайн после хакерской атаки
    11:57 16.12.2016
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    Как отметил Войцех Балчун, цель кибератаки – внести хаос и посеять панику, но железнодорожники на это не поддались. Он выразил благодарность всем специалистам, которые сработали как одна команда, консолидировали усилия и профессионально выполнили свою работу.
    Генеральный директор публичного акционерного общества Укрзализныця, гражданин Польши Войцех Бальчун
    Руководство "Укрзализныци" поддержало НАБУ в расследовании коррупции
    02:41 23.08.2016
    407Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По информации пресс-службы "Укрзализныци", глава государственного предприятия Войцех Балчун считает возможным с помощью антикоррупционной политики и менеджерских мер сэкономить в бюджете госмонополиста около 7 млрд грн.
    Глава Укрзализныци Войцех Балчун
    Балчун поражен масштабами коррупции в "Укрзализныце"
    02:11 20.08.2016
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    "Укрзализныця" теряет в течение года из-за коррупции миллиарды гривен, которые должны были направляться в пользу компании, заявил руководитель госпредприятия Войцех Балчун.
    Рейтинг зарплат топ-менеджеров госкомпаний. Инфографика
    Рейтинг зарплат топ-менеджеров госкомпаний 
    15:07 24.05.2016
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    В числе новоназначенных руководителей госпредприятий наибольшую заработную плату в 1,5 миллиона долларов в год получает гендиректор "Укрзализныци" поляк Войцех Бальчун. Подробнее в инфографике РИА Новости Украина.
    Укрзализныця
    Новая метла. Как повлияют на украинцев изменения в "Укрзализныце"
    18:41 21.04.2016
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    "Укрзализныця" находится в критическом состоянии, почти 100% подвижного состава требует капитального ремонта. Найдет ли выход из сложившейся ситуации новый руководитель "УЗ" – неизвестно, заявил советник министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Безвизовый режим с ЕС, новая "Укрпочта" и импичмент Порошенко. Мнение политолога
    12:09 21.04.2016
    2189Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Правительство провело первое заседание в новом кадровом составе, Порошенко заявил о получении безвизового режима с ЕС уже летом, при этом ряд депутатов отозвали свои подписи под инициативой об импичменте президенту.
    Генеральный директор публичного акционерного общества Укрзализныця, гражданин Польши Войцех Бальчун
    Хроника 20 апреля: Украина-ЕС без виз, новые главы "Укрзализныци" и "Укрпочты"
    09:17 21.04.2016
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    Накануне Еврокомиссия официально предложила отменить визы для Украины. В этот же день стало известно, что своим последним распоряжением на посту спикера ВР премьер-министр Владимир Гройсман поднял зарплату депутатам почти в три раза.
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